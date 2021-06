Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Wayfarer 2.0 für MorphOS ist raus Published 21.06.2021 - 16:37 by osz



Inzwischen wurde Version 2.0 des MorphOS-Browsers Wayfarer veröffentlicht. Die aktuelle Version des Browsers wurde grundlegend auf Version 2.32.1 des WebKitGTK aktualisiert. Außerdem wurde der in der heutigen Zeit populäre Dark Mode in Wayferer implementiert. Darüber hinaus fanden zahlreiche Fehlerbehebungen statt, darunter wurde auch ein Absturz während der Wiedergabe von HLS-Videos beseitigt, ein Rendering-Problem auf einigen Seiten für Elemente wie Checkboxen beseitigt und ein Fehler umgangen, der das Laden von Seiten verhinderte, wurde das Dialogfenster für das Schließen des Browser mit Abbrechen geschlossen.



Download und weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website: News Source: https://www.ppa.pl/

