Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 20.06.2021 - 10:54 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Auf Arbeitsebene (Die Outtakes #35)



Heute bei den Outtakes: Easter-Eggs, Piepmätze und Wand-Tattoos



https://www.youtube.com/watch?v=W0coyRyT_NQ





Blade Runner #09: In der Gewalt der Replikanten (RetroPlay/PC)



Falk und Dennis suchen ein bestimmtes Gebäude - selbst ein Blick auf die Karte scheint hier nicht weiter zu helfen. Den letzten Replikanten haben wir leider verpasst. Vielleicht sollten wir uns mal auf's Ohr legen und am nächsten Tag unser Glück wieder versuchen. Also zurück ins Appartement, den Hund füttern (wir sind ja tierlieb) und nochmal nach dem AB schauen, bevor's ins Bettchen geht... Und für irgendwas muss auch der Balkon gut sein... oder?



https://www.youtube.com/watch?v=bM341gzFnuo





Blade Runner #10: Nicht anfassen! (RetroPlay/PC)



Wen haben wir denn da gefunden? Jedenfalls jemanden, der mit der Durchsuchung seines Zimmers nicht glücklich ist. Und jemand mit einer schlechten Frisur und einem albernen Mantel hat was mitgenommen, was unser besagter Freund (Leon) gerne zurück hätte. Wir sind alle unschuldig, nicht wahr? An Hommagen und Referenzen wurde in dem Blade Runner Adventure jedenfalls nicht gespart...



https://www.youtube.com/watch?v=ucrp5c7Tadg





Historyline #226: Flugzeugreparaturen und Star-Trek-Diskussionen (RetroPlay/Amiga)



Was keinen Mehrwert bietet, fliegt! Hagen kennt da nix, und die Jungs forschen nach Überlandtorpedos. Von klingonischen Bärten abgelenkt sucht Dennis verzweifelt nach Kleinstbauteilen, Generalfeldhagen holt Rat bei seinem Vizegeneral ein, denn es drückt ihm der Schuh - druff un dewidder., wie man so schön sagt! Battlereport trifft auf Star Trek News, und in der heiß umkämpften Zone gibt es erste Erfolge zu verzeichnen.



https://www.youtube.com/watch?v=lSAGzq7LyEw





Amiga Joker, ASM und ein Konvolut Amiga-Zeitschriften (Retro ausgepackt)



Fortsetzung im Zeitschriften-Unboxing: Diesmal reichen wir zurück bis (fast) zu den Anfängen des Amiga Joker, ergänzen unsere ASM-Sammlung und schauen uns weitere Amiga-Zeitschriften an.



