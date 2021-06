Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

OnyxSoft: SnapIT 1.5 veröffentlicht Published 17.06.2021 - 16:22 by AndreasM



SnapIT ist ein einfach zu bedienender Bildschirmgrabber mit einigen raffinierten Funktionen wie:



* ARexx-Unterstützung

* Kommandozeilen-Unterstützung

* MUI-GUI

* Vorschaufenster des aufgenommenen Inhalts

* Gratis Grab

* Fenstergreifer

* Bildschirmgrab

* Reggae-Unterstützung (MorphOS)

* Hotkey-Unterstützung



