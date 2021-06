Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

BarsnPipes 1.0 für OS 4.1 erschienen Published 17.06.2021 - 16:21 by AndreasM



Wegen zunehmender gesundheitlicher Probleme mußte ich mich Ende Oktober 2009 entschliessen, die Weiterentwicklung von BarsnPipes für alle unterstützten Systeme einzustellen.

Damals dachte ich, dass dies nun das Endem meiner Programmiertätigkeit wäre. Doch:



Der Mensch denkt, und Gott lenkt



- heißt ein altes deutsches Sprichwort.



Es kam Corona und Lock-Down und sehr viel freie Zeit. So hatte ich die Idee, meinen OS4 Computer auf OS 4.1 FE (Final Edition) zu aktualisieren.



Die Versionsnummer dieser neuen BarsnPipes Ausgabe habe ich auf die Nummer 1.0 erhöht.

Der Zusatz OS 4.1 FE soll anzeigen, dass diese Version speziell für OS 4.1 FE gemacht ist, u.a. für dessen neue Speicherverwaltung. Ich habe mich zu diesem Versions-"Sprung" entschieden weil:



nun ein Entwicklungsstand erreicht ist, der eine offizielle Ausgabe rechtfertigt, ich mich von anderen Entwicklungs-Linien von BarsnPipes für OS 4 absetzten möchte, die zwar den Quelltext von mir benutzen, mich aber als Author nicht weiter benennen, (Ich finde das ist keine guter Stil, und ignoriert auch die Urheberrechte.) und deren BarsnPipes unvollständig ist, ich die Gelegenheit nutzen wollte, der Gemeinschaft von BarsnPipes mal wieder ein besonderes Geschenk zu machen.



http://bnp.hansfaust.de/ Alfred Faust schreibt:Wegen zunehmender gesundheitlicher Probleme mußte ich mich Ende Oktober 2009 entschliessen, die Weiterentwicklung von BarsnPipes für alle unterstützten Systeme einzustellen.Damals dachte ich, dass dies nun das Endem meiner Programmiertätigkeit wäre. Doch:Der Mensch denkt, und Gott lenkt- heißt ein altes deutsches Sprichwort.Es kam Corona und Lock-Down und sehr viel freie Zeit. So hatte ich die Idee, meinen OS4 Computer auf OS 4.1 FE (Final Edition) zu aktualisieren.Die Versionsnummer dieser neuen BarsnPipes Ausgabe habe ich auf die Nummer 1.0 erhöht.Der Zusatz OS 4.1 FE soll anzeigen, dass diese Version speziell für OS 4.1 FE gemacht ist, u.a. für dessen neue Speicherverwaltung. Ich habe mich zu diesem Versions-"Sprung" entschieden weil:nun ein Entwicklungsstand erreicht ist, der eine offizielle Ausgabe rechtfertigt, ich mich von anderen Entwicklungs-Linien von BarsnPipes für OS 4 absetzten möchte, die zwar den Quelltext von mir benutzen, mich aber als Author nicht weiter benennen, (Ich finde das ist keine guter Stil, und ignoriert auch die Urheberrechte.) und deren BarsnPipes unvollständig ist, ich die Gelegenheit nutzen wollte, der Gemeinschaft von BarsnPipes mal wieder ein besonderes Geschenk zu machen.

Back to previous page