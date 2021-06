Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Trevors Amiga Blog: Folge deinem Glück Published 17.06.2021 - 16:19 by AndreasM



http://blog.a-eon.biz/blog/ Ich kann es kaum glauben, es ist schon Juni und ich poste gerade meinen ersten Blog des Jahres. Ich habe einige Ausreden. Das Buch, das ich gemeinsam mit David Pleasance verfasse, nimmt viel meiner Freizeit in Anspruch, obwohl dies nicht der einzige Grund für meine Verspätung ist. Mehrere der Unternehmen, mit denen ich direkt zu tun habe, haben dazu beigetragen, die Welt vor COVID-19 zu schützen. Insbesondere ein Unternehmen erhielt vom neuseeländischen Premierminister die offizielle Genehmigung, die Produktion während der verschiedenen neuseeländischen Sperrungen im vergangenen Jahr am Laufen zu halten. Nicht, dass es uns in Neuseeland im Vergleich zu vielen anderen Ländern weltweit so schlecht ging. Der zusätzliche Arbeitsdruck hat mich daran gehindert, mein Amiga-Hobby so zu genießen, wie ich möchte.

Back to previous page