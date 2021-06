Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 13.06.2021 - 11:40 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



AmigaOS 3.2, PiStorm, Entwickler-Legenden und Retro-Dev-Toolkits (Retro-Rückblick #01)



* Die neue AmigaOS-Version 3.2 ist erschienen - rentiert sich das Update?

* Turbokarte, viel mehr RAM und eine Grafikkarte im Amiga 500 zum kleinen Preis - all das und mehr macht der PiStorm-Adapter möglich.

* Die Entwickler-Legenden David Crane, Dan Kitchen und Garry Kitchen (ehemals Activision) schreiben wieder Spiele für den Atari 2600 und die Sierra-Begründer Ken und Roberta Williams sind zurück im Spiele-Business.

* Wir sprechen über zwei moderne Werkzeuge für die Retro-Entwicklung: 8-Bit-Unity und die Scorpion-Engine.



https://www.youtube.com/watch?v=4tgmF-Y5kuc





Blade Runner #07: Unausweichliches Schicksal (RetroPlay/PC)



Irgendwo muss auch bei Blade Runnder das Ende der Straße sein... aber die Richtung muss stimmen! Unterwegs bei strömendem Regen ist Ray McCoy auf der Suche nach Insekten und fragt sich durch. 2 Minuten, länger nicht, denn der Laden ist nur für Leute die wissen, wass sie wollen. Ob es da wohl einen Fehler in der Kommunikationskettegegeben hat? Die Unterhaltung endet abrupt, als wir geblitzdingst werden. Verflixt... Laden, Hag... eh... Falk.



https://www.youtube.com/watch?v=Zo7NLG3GMiA





Historyline #225: Kein Schaden und keine Erfahrung (RetroPlay/Amiga)



Wenn Hagen erst einmal den heißen Atem des Gegners gespürt hat, dann kennt er kein Halten mehr! Während Dennis noch gemütlich nach Klemmbausteinteilen sucht, kämpft sich Hagen mit seinen Streitkräften durch die Karte von Historyline und verschenkt dabei entspannt Erfahrungspunkte. Das nutzt der Gegner, um eine Fabrik einzunehmen und gleich einmal ein paar Dutzend Einheiten rauszuhauen. Naja... NOCH haben wir Lufteinheiten. Andere Strategie - Flieger eingraben?



https://www.youtube.com/watch?v=p6pvMSaIQn8





06/1981: 3,5-Zoll-Disks, OOP und Atari in Deutschland (Back in Time)



Computerspiele sind Brettspiele mit Elektronik und ansonsten nur gut, wenn sie auf einer Vorlage basieren? Aus heutiger Perspektive überrascht diese Sicht, die sich nach wie vor in den Computerzeitschriften von 1981 findet.

Außerdem finden wir einen Hintergrundartikel zu objektorientierter Programmierung, die unverblümte Frage, was diese Firma Atari eigentlich auf dem deutschen Markt will und - die erste 3,5-Zoll-Diskette.



