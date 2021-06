Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

kultmags: Gemischtes Update Published 13.06.2021 - 01:33 by AndreasM Klaus Sommer schreibt:



Das heutige Update ist drei Personen zu verdanken, welche mir die Hefte in Papierform gespendet haben!



1. JOYSTICK

Frank hat mir die beiden 1988er Ausgaben der Joystick gespendet. Damit ist diese Heftserie nun komplett hier vorhanden.



2. HAPPY COMPUTER

Johnney hat mir die Ausgabe 1987-07 sowie das Sonderheft 25 in Papierform gespendet. Ausgabe 1987-07 gab es hier bereits, dort fehlten jedoch mehr als 100 Seiten, nun wurde sie vollständig neu gescannt.



3. COMMODORE WELT

Hier wurden mir zwei Ausgaben in Papierform gespendet (1987-07 und Sonderheft 1987-01). Ich konnte Torsten Seibt kontaktieren, dessen Vater (Werner Seibt - ehemaliger "CA-Verlag"-Inhaber) leider 2006 verstorben ist. Aus seiner Sicht ist es vollkommen OK, wenn die Commodore Welt-Magazine hier bereitgestellt werden.



Viel Spaß mit dem heutigen Update! Vielen Dank an Alle, welche dieses Projekt mit Papier- (Hefte, Bücher), Konsolen- und Finanzspenden bisher unterstützt haben! Solltet ihr Ausgaben der Commodore Welt besitzen und diese für den Scan spenden wollen, meldet euch doch bitte bei mir!

