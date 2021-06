Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Greg Donner: Webseite aktualisiert Published 13.06.2021 - 01:31 by AndreasM



Er sagt:

„Auf etwas, auf das wir Warp-Benutzer gewartet haben: eine neue Firmware! Es gibt so viele Änderungen und Funktionen in diesem Update, dass es einfach unglaublich ist. Das völlig neue warpSD.device bietet die Möglichkeit, eine microSD-Karte mit den Amiga-Dateisystemen wie FFS, PFS3 und andere zu nutzen. Außerdem kann der Amiga jetzt von einer microSD-Karte booten und die Übertragungsrate ist unglaublich schnell bei geringer CPU-Auslastung! Mehr dazu im Video."



JakubH_ of ppa.pl fügt auch einen Veröffentlichungszeitraum hinzu:

"In den kommenden Wochen wird eine neue Firmware mit der Nummer 1.10 zur Verfügung gestellt, die mind. die Unterstützung für microSD-Karten, Systemstart von microSD und schnelleren Speicher bieten wird."



Wie von Amiga Tests berichtet, sind die neuen Funktionen:

- MicroSD [warpSD.device v1.2] kann mit FFS, PFS3 und andere formatiert werden.

- Amiga kann von microSD booten.

- Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 20 MB/s!

- Sehr geringe CPU-Auslastung beim Zugriff auf die microSD.

- 224 MB schneller RAM!

- MicroSD ist PCMCIA-freundlich.

- Kombination aus microSD und Warp-IDE CF ... oder microSD und Amiga-interner IDE können gleichzeitig verwendet werden.



