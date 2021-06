Amiga Future Abo/Subscription



ZitaFTP Server v1.21 veröffentlicht - Fehlerbehebungen & Fehlertoleranz Published 11.06.2021 - 10:24 by AndreasM



Ich freue mich mitteilen zu können, dass jetzt ein weiteres Update für den ZitaFTP-Server verfügbar ist. Dies ist Version 1.21 und es handelt sich in erster Linie um ein Bugfix- und Fehlertoleranz-Update. Folgendes ist neu:



* Mehrere Bugfixes: Beispielsweise wurde das Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen von Benutzern oder Verzeichnissen erst nach einem manuellen Neustart wirksam. Dies ist jetzt behoben und die Benutzeroberfläche fragt, ob man neu starten möchte, um Änderungen anzuwenden, wenn dies erforderlich ist



* Fehlertoleranz: Der Server hat früher einen Fehler ausgespuckt und heruntergefahren, wenn etwas schief gelaufen ist, z. B. fehlende TLS-Sicherheitszertifikate. Eine eher schlechte Benutzererfahrung. Version 1.21 informiert über das Problem und gibt die Möglichkeit, es zu beheben



* Lizenzierungs-UI auf die webbasierte GUI verschoben: Obwohl es definitiv besser aussieht und sich besser verhält, wurde dies eher jetzt als später in Vorbereitung auf die Windows-Version getan. Windows erlaubt es Servern/Diensten aus Sicherheitsgründen nicht, eine GUI direkt anzuzeigen (Server laufen normalerweise auf einer höheren Berechtigungsebene mit Zugriff auf einen größeren Teil des Systems). ZitaFTP Server muss also in einen reinen Server plus ein GUI-Programm aufgeteilt werden (unter Windows kann die AmigaOS-Version unverändert bleiben)



Die Windows-Version kommt, aber es gibt noch mehr zu tun. Wer daran interessiert ist, die Windows-Version zu testen sobald sie fertig ist, kontaktiert mich.



