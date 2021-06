Amiga Future Abo/Subscription



Abo-Aktion für mehr Seiten - subscription campaign for more pages

Benötigte Abos für 4 zusätzliche Seiten:

Subscriptions are still required for 4 additional pages:

9

http://150.amigafuture.de

Abo-Aktion für mehr Seiten - subscription campaign for more pagesBenötigte Abos für 4 zusätzliche Seiten:Subscriptions are still required for 4 additional pages: Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

arSFSDoctor 1.1 veröffentlicht Published 11.06.2021 - 10:21 by AndreasM



arSFSDoctor sucht tiefer als zuvor, um Dateien von jeder Partition zu finden, nicht nur unter AROS.



Neue Option hinzugefügt, um tief in jeden Teil der Partitions-Offsets einzusteigen und danach zu suchen.

AROS-Datentyp-Images und elf ausführbare Dateien atm..



Es gibt unzählige Dateitypen und -formate, die hinzugefügt werden müssen, aber ich füge nur Amiga / AROS-Datentyp-Images und ausführbare Elf-Dateien hinzu.



Ich werde bei Bedarf oder auf Anfrage weitere Dateitypen hinzufügen.



Es ist viel einfacher, einfach Datentypen hinzuzufügen, da ich weniger Arbeit habe.



Den größten Teil meiner Freizeit nehme ich mit diesem Projekt in Anspruch und ich arbeite gerne an arSFSDoctor.



Ich werde sicherstellen, dass AROS über eine voll funktionsfähige Wiederherstellungsanwendung verfügt und ich werde so viel wie möglich hinzufügen und aktualisieren.



Ich werde die AROS 68k/64bit-Version kompilieren, sobald ich dieses Projekt auf Pro-Niveau abgeschlossen habe.



Sendet mir eine E-Mail, wenn ich andere Dateitypen hinzufügen soll, die Ihr möglicherweise benötigt wiederherstellen möchtet.



http://serk118.blogspot.com/2021/06/arsfsdoctor-11.html http://serk118.blogspot.com schreiben:arSFSDoctor sucht tiefer als zuvor, um Dateien von jeder Partition zu finden, nicht nur unter AROS.Neue Option hinzugefügt, um tief in jeden Teil der Partitions-Offsets einzusteigen und danach zu suchen.AROS-Datentyp-Images und elf ausführbare Dateien atm..Es gibt unzählige Dateitypen und -formate, die hinzugefügt werden müssen, aber ich füge nur Amiga / AROS-Datentyp-Images und ausführbare Elf-Dateien hinzu.Ich werde bei Bedarf oder auf Anfrage weitere Dateitypen hinzufügen.Es ist viel einfacher, einfach Datentypen hinzuzufügen, da ich weniger Arbeit habe.Den größten Teil meiner Freizeit nehme ich mit diesem Projekt in Anspruch und ich arbeite gerne an arSFSDoctor.Ich werde sicherstellen, dass AROS über eine voll funktionsfähige Wiederherstellungsanwendung verfügt und ich werde so viel wie möglich hinzufügen und aktualisieren.Ich werde die AROS 68k/64bit-Version kompilieren, sobald ich dieses Projekt auf Pro-Niveau abgeschlossen habe.Sendet mir eine E-Mail, wenn ich andere Dateitypen hinzufügen soll, die Ihr möglicherweise benötigt wiederherstellen möchtet.

Back to previous page