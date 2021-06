Amiga Future Abo/Subscription



RNOArchive 1.0 veröffentlicht Published 11.06.2021 - 10:19 by AndreasM

Es handelt sich um eine grafische Benutzeroberfläche, die die Verwaltung von Archiven und Extraktion, Änderung und Erstellung von Archiven ermöglicht.



Eigenschaften:



Liest und extrahiert alle vom XAD-System unterstützten Archivierungsformate

Schreib- und Änderungsunterstützung für ZIP- und LhA-Archive

Schreib- und Änderungsunterstützung für Tar, wenn MorphOS SDK installiert ist (experimentell, unterstützt aber Amiga-Dateiattribute)

Batch-Extraktion für mehrere Archive

Automatische Erstellung von Unterverzeichnissen für stapelextrahierte Archive

Durchsuchen von Archiven und Anzeigen von Dateien

Dateityp-Editor zum Konfigurieren von Dateibetrachtern

Intelligente Drag & Drop-Unterstützung

Rekursives Hinzufügen von Dateien/Verzeichnissen

Erstellen Sie neue Verzeichnisse in Archiven

Dateien und Verzeichnisse löschen



https://www.morphos-storage.net/?id=1644795



Verarbeitet UTF-8-Dateinamen in Archiven

