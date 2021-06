Amiga Future Abo/Subscription



Games That Werent: Son of Zeus Published 11.06.2021 - 10:17 by AndreasM



https://www.gamesthatwerent.com/2021/06/son-of-zeus/ Son of Zeus spielt in der mythischen Ära der griechischen Götter, in der ein böses Wesen die Götter in ihrem Versteck gefangen genommen und das Artefakt, das sie retten könnte, in mehrere Teile zertrümmert hat. Im ganzen Königreich verstreut, liegt es an Zeus' Sohn Herakles, alle Teile zu sammeln ...

