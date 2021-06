Amiga Future Abo/Subscription



Abo-Aktion für mehr Seiten - subscription campaign for more pages

Benötigte Abos für 4 zusätzliche Seiten:

Subscriptions are still required for 4 additional pages:

9

http://150.amigafuture.de

Abo-Aktion für mehr Seiten - subscription campaign for more pagesBenötigte Abos für 4 zusätzliche Seiten:Subscriptions are still required for 4 additional pages: Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

FS-UAE Amiga Emulator: Builds für macOS ARM64 / M1 / Apple Silicon sind da Published 11.06.2021 - 10:17 by AndreasM

Dies sind 3.1.x-Versionen, die auf etwas neuerem Code basieren als die Version 3.0.5.



<a href="

<a href="



Im Vergleich zu früheren Downloads enthält FS-UAE Launcher.app keine eingebettete FS-UAE.app mehr. Daher müssen beide oben genannten .dmg-Dateien herunterladen und FS-UAE Launcher.app und FS-UAE.app nebeneinander plaziert werden. Beispielsweise im Ordner /Applications.

Ich hatte noch keine Zeit, die Fehler in den Builds von FS-UAE Arcade zu beheben.



Es gibt auch macOS_ARM64-Builds für die 4.x-Entwicklungs-Snapshots. Bei Interesse findet Ihr in diesem Forenthread Links und weitere Informationen.



http://fs-uae.net Die folgenden Links bringen Euch zu den neuesten stabilen Version, die für macOS_ARM64 kompiliert wurden.Dies sind 3.1.x-Versionen, die auf etwas neuerem Code basieren als die Version 3.0.5.https://fs-uae.net/files/FS-UAE-Launche ... M64.dmg</A https://fs-uae.net/files/FS-UAE/Stable/ ... M64.dmg</A Im Vergleich zu früheren Downloads enthält FS-UAE Launcher.app keine eingebettete FS-UAE.app mehr. Daher müssen beide oben genannten .dmg-Dateien herunterladen und FS-UAE Launcher.app und FS-UAE.app nebeneinander plaziert werden. Beispielsweise im Ordner /Applications.Ich hatte noch keine Zeit, die Fehler in den Builds von FS-UAE Arcade zu beheben.Es gibt auch macOS_ARM64-Builds für die 4.x-Entwicklungs-Snapshots. Bei Interesse findet Ihr in diesem Forenthread Links und weitere Informationen.

Back to previous page