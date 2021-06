Amiga Future Abo/Subscription



Demoscene: The AGA Years Indiegogo-Finanzierungskampagne Published 07.06.2021 - 13:01 by osz



Vor einiger Zeit erschien der Bildband Demoscene The Amiga Years, der sich, wie der Name des Buches schon verspricht, ausgiebig mit der Demoszene auf dem Amiga befasst. Der zweite Teil wird, wenn die Finanzierungskampagne auf Indiegogo erfolgreich verläuft, sich mit den Jahren 1994 bis 1996 befassen. Damit die Kampagne erfolgreich verläuft werden bis zum 23. Juni 18.000 USD benötigt, aktuell sind knapp 13.700 USD zusammen gekommen.



Wer den ersten BIldband bestellen und weitere Informationen zum vielleicht kommenden Band haben möchte, schaut am besten hier vorbei:



Zur Indiegogo-Kampagne geht es hier lang, wer sich finanziell am Projekt beteiligen will: News Source: amiga-news.de

News Source URL: https://www.amiga-news.de/de/news/AN-2021-06-00010-DE.html

