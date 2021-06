Amiga Future Abo/Subscription



Amiga Serial Mouse Adapter: Serielle Mäuse und Trackballs vom PC am Amiga nutzen Published 07.06.2021 - 10:43 by osz



Wer zu Hause noch gut erhaltene Mäuse oder Trackballs vom PC mit seriellem Anschluss liegen hat, kann diese mit etwas Aufwand auch am Amiga betreiben. Stefan Krupop aus Braunschweig hat kürzlich auf GitHub ein Projekt veröffentlicht, welches auf einem Arduino Pro Micro und einem MAX232 IC basiert. Verbindet man alles wie im Projekt beschrieben und programmiert den Arduino Pro Micro mit dem von Stefan zur Verfügung bereitgestelltem Code, so hat man einen für den Amiga passenden Konverter.



Hier geht es zum Projekt: https://github.com/StefanKrupop/AmigaSerialMouseAdapter

