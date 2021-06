Amiga Future Abo/Subscription



AmigaOS 3.2: NDK-Update auf Version R2 Published 07.06.2021 - 10:22 by osz



Wer kürzlich das neue AmigaOS 3.2 von Hyperion Entertainment auf CD erworben hat, besitzt, vielleicht auch ohne es zu wissen, bereits das native Entwicklungs-Kit (NDK) für Softwareentwicklung unter AmigaOS 3.2. Auf der Website von Hyperion Entertainment ist nun Version R2 des Entwickler-Kits verfügbar und kann dort heruntergeladen werden. Zum einen wurden in der neuen Version Autodoc, BumpRev, CatComp und Localize in das Tools-Verzeichnis integriert, zum anderen wurden einige zuvor fehlenden Release Notes nachgereicht.



