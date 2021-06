Amiga Future Abo/Subscription



Abo-Aktion für mehr Seiten - subscription campaign for more pages

Benötigte Abos für 4 zusätzliche Seiten:

Subscriptions are still required for 4 additional pages:

9

http://150.amigafuture.de

Abo-Aktion für mehr Seiten - subscription campaign for more pagesBenötigte Abos für 4 zusätzliche Seiten:Subscriptions are still required for 4 additional pages: Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

BGUI: BOOPSI Graphical User Interface für AmigaOS Published 07.06.2021 - 09:04 by osz



Das Basic Object Oriented Programming System for Intuition (kurz: BOOPSI) wurde mit AmigaOS 2 eingeführt und erweitert das Amiga-GUI Intuition um eine objektorientierte Schnittstelle. Dadurch ist es zum Beispiel möglich einzelne GUI-Elemente miteinander zu verbinden, so dass beispielsweise ein Schieberegler den aktuell eingestellten Wert in ein Textfeld schreibt.



Auf GitHub ist nun das BGUI für AmigaOS erschienen, was für BOOPSI Graphical User Interface steht. Oder um es ganz wild zu treiben: Basic Object Oriented Programming System for Intuition Graphical User Interface. BGUI bringt ein Software Development Kit (SDK) für die Entwicklung von Anwendungen unter AmigaOS mit den Programmiersprachen C und E mit, es enthält einen GUI-Builder, Dokumentationen im Autodoc-, AmigaGuide- und im HTML-Format, einen Builder für Dokumentationen, Bibliotheken für die Entwicklung von BGUI-Anwendungen in ARexx sowie einen Preferences-Editor, mit dem sich BGUI-Anwendungen im Aussehen und Verhalten anpassen lassen.



BGUI gibt es im offiziellen GitHub-Repository: BGUI: BOOPSI Graphical User Interface für AmigaOSDas Basic Object Oriented Programming System for Intuition (kurz: BOOPSI) wurde mit AmigaOS 2 eingeführt und erweitert das Amiga-GUI Intuition um eine objektorientierte Schnittstelle. Dadurch ist es zum Beispiel möglich einzelne GUI-Elemente miteinander zu verbinden, so dass beispielsweise ein Schieberegler den aktuell eingestellten Wert in ein Textfeld schreibt.Auf GitHub ist nun das BGUI für AmigaOS erschienen, was für BOOPSI Graphical User Interface steht. Oder um es ganz wild zu treiben: Basic Object Oriented Programming System for Intuition Graphical User Interface. BGUI bringt ein Software Development Kit (SDK) für die Entwicklung von Anwendungen unter AmigaOS mit den Programmiersprachen C und E mit, es enthält einen GUI-Builder, Dokumentationen im Autodoc-, AmigaGuide- und im HTML-Format, einen Builder für Dokumentationen, Bibliotheken für die Entwicklung von BGUI-Anwendungen in ARexx sowie einen Preferences-Editor, mit dem sich BGUI-Anwendungen im Aussehen und Verhalten anpassen lassen.BGUI gibt es im offiziellen GitHub-Repository: https://github.com/fkhannouf/BGUI

Back to previous page