AmIRC 3.8 ist erschienen Published 07.06.2021 - 08:35 by osz



Seit Version 3.6.2 des IRC-Clients AmIRC für MorphOS haben Nicolas Sallin und Harry Sintonen inzwischen zwei weitere Versionen veröffentlicht: 3.7 und 3.8. Zu den besonders nennenswerten Änderungen zählt die implementierte Unterstützung für SSL sowie eine aktualisierte Liste der Standard-Server. Wie bei Versionssprüngen oft üblich, fanden auch diesmal diverse Fehlerkorrekturen statt.



Der Download der aktuellen AmIRC-Version ist über die offizielle Website des Projektes möglich: http://www.amirc.org/

