Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 06.06.2021 - 08:48 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



InfoTime 06/2021: 70er-Charme, neue Tasten und ein fröhlicher Zauberer



Back to the 70s ist in diesem Monat das Motto bei "Retro ausgepackt", denn wir packen mal wieder alte Zeitschriften aus - diesmal die ältesten bislang. Parallel dazu gibt's auch neues, denn wir spielen ein neues AGA-Jump'n'Run und verpassen unserem Selbstbau-Amiga ein neues Gehäuse und neue Tasten.

Außerdem: Mehr Cyberpunk mit Blade Runner.



https://www.youtube.com/watch?v=enVwYhZInCo





Blade Runner #05: Sauerei in niedriger Schwerkraft (RetroPlay/PC)



Auf Spurensuche in der Zukunft - Dennis und Falk werden diesen Fall lösen! Unseren ersten Replikanten haben wir in den Ruhestand geschickt. Ein bisschen Business-Talk mit einem Kollegen, bevor wir uns in unser Appartement verkrümeln. Und diesmal haben wir eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Ein echter Poet, der uns da eine Warnung zukommen lassen will... Na denn: Gute Nacht.



https://www.youtube.com/watch?v=ocVCrjscbnE





Blade Runner #06: Filme und Insekten (RetroPlay/PC)



Dennis und Falk folgen dem Weg des Offensichtlichen - vielleicht hätte man den Film vorher noch einmal sehen sollen...? Die beiden gehen kurz auf die fünf verschiedenen Varianten der Blade Runner-Filme ein und wir erfahren nebenbei, dass Harrison Ford an dem Dreh dieses Films mehr Spaß gehabt haben soll als an Star Wars. Aber zurück zum Spiel - wir haben eine Libelle, und wir brauchen infos dazu. Und wir werden fündig...



https://www.youtube.com/watch?v=AdlXwa0Z3KQ





Historyline #224: Ballone als Kanonenfutter (RetroPlay/Amiga)



Mission 18 im Virtual Dimension Dauer(b)renner Historyline - heute gehen Hagen und Dennis in die Offensive und planen die Pole Position in Bezug auf das längste Longplay des Amigaklassikers! Und damit das in großen Schritten voran geht, haben sie ihre Twitch-Zuschauer als Support live dabei! Die Zeppelin Starken R6 bringt neue Unterstützung für die Deutschen, die mit 25:43 in der Unterzahl in die Schlacht ziehen. Und Dennis ist mit seinem Klemmbausteinpanzer auch schon auf der Zielgeraden. Zeit, dass Hagen mal ein bisschen ins Schwitzen kommt...



https://www.youtube.com/watch?v=I1hb_emT930





Jump'n'Run mit Zaubersprüchen: Wiz - Quest for the Magic Lantern (RetroToday/Amiga AGA)



Obacht: der Wurm ist tödlich! Der kleine Zauberer Wiz ist auf der Suche nach der von der bösen Hexe gestohlenen Laterne mit dem Feenlicht. Der putzige Zauberer lässt sich mit dem Joystick in bester Jump'n'Run-Manier durch den fröhlich-bunten Level steuern und muss dabei gefährlichen Kreaturen gekonnt ausweichen oder sie mit seinem Zauberstab rösten. Verschiedene Sprüche stehen dem kleinen Magier mit dem langen weißen Bart dabei auch zur Verfügung, aber das Zauberpotenzial ist natürlich begrenzt!



