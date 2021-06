Amiga Future Abo/Subscription



Abo-Aktion für mehr Seiten - subscription campaign for more pages

Benötigte Abos für 4 zusätzliche Seiten:

Subscriptions are still required for 4 additional pages:

9

http://150.amigafuture.de

Abo-Aktion für mehr Seiten - subscription campaign for more pagesBenötigte Abos für 4 zusätzliche Seiten:Subscriptions are still required for 4 additional pages: Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

AmigaOS 3.2: Aktualisierte FAQ für alle Classic Amigas zum Herunterladen Published 05.06.2021 - 16:57 by AndreasM



Brüssel, 4. Juni 2021



Die Kunden werden gebeten, die auf der Folienverpackung der AMIGAOS 3.2 CD befindlichen Seriennummer abzuziehen und aufzubewahren.





Als Service für unsere registrierten Kunden steht den registrierten Kunden die aktualisierte AmigaOS 3.2-FAQ zu allen klassischen Amigas (einschließlich Amiga CD 32 und Amiga CDTV) im Download-Bereich unserer Website zur Verfügung.



Registrierte Benutzer von AmigaOS 3.2 besuchen unsere Website bitte regelmäßig, um über Veröffentlichungen zukünftiger Bonusinhalte für AmigaOS 3.2 auf dem Laufenden zu bleiben.

Wer noch kein Exemplar der AmigaOS 3.2-CD-ROM besitzt, wendet sich bitte an einen Händler, um ein Exemplar zu bestellen!

Alternativ könnt Ihr auch warten, bis Rechner spezifische Versionen von AmigaOS 3.2 als digitaler Download angeboten werden, sobald alle Bestellungen für die AmigaOS 3.2 CD-ROM-Edition bearbeitet wurden.

Eure Unterstützung ermöglicht es unseren Entwicklungsteams, die AmigaOS-Entwicklung voranzubringen.

Wer uns weiter unterstützen möchte, schaut bitte in unseren AmigaOS Artikelbereich rein.

Vielen Dank an alle unsere Kunden für ihre Unterstützung im Laufe der Jahre.



Das Hyperion Management Team.



https://www.hyperion-entertainment.com Aktualisierte AmigaOS 3.2 FAQ für klassische Amigas können von registrierten Benutzern heruntergeladen werden.Brüssel, 4. Juni 2021Die Kunden werden gebeten, die auf der Folienverpackung der AMIGAOS 3.2 CD befindlichen Seriennummer abzuziehen und aufzubewahren.Als Service für unsere registrierten Kunden steht den registrierten Kunden die aktualisierte AmigaOS 3.2-FAQ zu allen klassischen Amigas (einschließlich Amiga CD 32 und Amiga CDTV) im Download-Bereich unserer Website zur Verfügung.Registrierte Benutzer von AmigaOS 3.2 besuchen unsere Website bitte regelmäßig, um über Veröffentlichungen zukünftiger Bonusinhalte für AmigaOS 3.2 auf dem Laufenden zu bleiben.Wer noch kein Exemplar der AmigaOS 3.2-CD-ROM besitzt, wendet sich bitte an einen Händler, um ein Exemplar zu bestellen!Alternativ könnt Ihr auch warten, bis Rechner spezifische Versionen von AmigaOS 3.2 als digitaler Download angeboten werden, sobald alle Bestellungen für die AmigaOS 3.2 CD-ROM-Edition bearbeitet wurden.Eure Unterstützung ermöglicht es unseren Entwicklungsteams, die AmigaOS-Entwicklung voranzubringen.Wer uns weiter unterstützen möchte, schaut bitte in unseren AmigaOS Artikelbereich rein.Vielen Dank an alle unsere Kunden für ihre Unterstützung im Laufe der Jahre.Das Hyperion Management Team.

Back to previous page