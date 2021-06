Amiga Future Abo/Subscription



MorphOS: Wayfarer aktualisiert Published 01.06.2021 - 17:50 by AndreasM



Änderungen:



Absturz beim Verlassen des Spiel behoben

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Player-Einstellungen beim Laden von Seiten nicht korrekt angewendet wurden

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in einigen Codepfaden falsche Spielereinstellungen verwendet wurden

Ein Problem beim Beenden von Wayfarer wurde behoben

Ein Problem mit TLS wurde gemildert, das häufig zu Abstürzen führte, wenn Wayfarer zusammen mit Iris verwendet wurde

Einige potenzielle ffmpeg abort()-Aufrufe wurden behoben, wie sie in fehlerberichten Abstürzen zu sehen waren

Behoben, um lange Titel im Tabs-Menü zu trimmen



