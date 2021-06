Amiga Future Abo/Subscription



MorphOS: Iris 0.118 veröffentlicht Published 01.06.2021 - 17:48 by AndreasM



Änderungen:



Stellt sicher, dass als EHLO-Host ein Fallback-Name anstelle einer IP-Adresse gesendet wird, da einige Server dort eine IP-Adresse ablehnen

Verbesserte Bildskalierung des Mailreaders

Allen antworten behält die An- und CC-Adressen bei, wie sie in der ursprünglichen E-Mail waren, entfernt jedoch alle E-Mails, die in Iris-Konten oder deren Aliasnamen konfiguriert sind, aus der Liste.

Skaliert sehr große Bilder beim Anzeigen von E-Mails

Der Symbolleiste des E-Mail-Editors wurde ein Gadget für die Rechtschreibprüfung hinzugefügt

Konfigurierbarer Antwortkopfzeilentext hinzugefügt Added

Anzeige von gedrehten Bildern korrigiert

Korrigiert, dass der zitierte Antworttext keine [cid:]-Strings enthält

Problem mit TLS behoben, das häufig zu Abstürzen führte, wenn Iris zusammen mit Wayfarer verwendet wurde



