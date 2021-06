Amiga Future Abo/Subscription



MeMo auf Version 3.10 aktualisiert Published 01.06.2021 - 17:28 by AndreasM



In letzter Zeit habe ich festgestellt, dass ich den Start- und Bereinigungscode von SkillGrid robuster machen kann, also habe ich ihn weiter verbessert. Dann habe ich ähnliche (und allgemeinere) Änderungen an meinem eigenen benutzerdefinierten Framework vorgenommen (das von SkillGrid aus Gründen der Speichererhaltung nicht verwendet wird), das nun auch einen robusteren Start- und Bereinigungscode enthält. MeMO verwendet ein solches Framework, sodass es fast automatisch von den Verbesserungen profitiert (alles, was benötigt wurde, war ein paar Anweisungen zu ändern und den Code wieder zusammenzusetzen).

Diese Änderung allein begründen die neue Version, also erinnerte ich mich beim Nachbessern des Handbuchs in Vorbereitung darauf, dass ich auf itch.io um Unterstützung für 2 Joysticks gebeten wurde: Ich habe die Chance ergriffen, dies ebenfalls hinzuzufügen; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . und dabei kamen mir noch andere Ideen in den Sinn - hier ist das komplette Changelog...



v3.10 (20210529)



* Neukompiliert gegen aktualisiertes benutzerdefiniertes Framework, wodurch die Start- und Bereinigungsverfahren robuster werden.

* Einige übrig gebliebene Codes entfernt, die dazu führten, dass das Programmverzeichnis gesperrt blieb.

* Unterstützung für Joystick im Mausport hinzugefügt.

* Überarbeitetes/erweitertes Menü.

* Hiscores-Grafiken nachgebessert.

* Geändertes Design des 'G'-Zeichens.

* Einige kleinere Änderungen/Optimierungen vorgenommen.

* Ein neues 4-Farben-Symbol im alten Stil wurde hinzugefügt (das vorherige wurde mit dem vorherigen Update versehentlich gelöscht).

* Verbessertes/erweitertes Handbuch.



Die neue Version steht ab sofort zum Download bereit -

Wenn Probleme auftreten, lasst es mich bitte wissen, damit ich versuchen kann, sie zu beheben (dies könnte auch zur Verbesserung des zukünftigen SkillGrid-Updates beitragen).



Wenn ich mir die vorherigen Posts ansehe, habe ich festgestellt, dass ich vergessen hatte, über Version 3.9 zu informieren



v3.9 (20200626)

* Neu kompiliert, wobei das P61-Flag p61exec korrekt gesetzt ist (d. H. 1; bevor es auf 0 gesetzt wurde, und dies dazu führte, dass Musik nicht auf Systemen abgespielt wurde, deren CPU-vbr-Register auf einen anderen Ort als 0 zeigte).

* Das Speichern der Hiscore-Datei wurde vermieden, wenn kein Hiscore erstellt wurde.

* Einige Daten wurden in den Codeabschnitt verschoben, wodurch einige Bytes dank der PC-relativen Adressierungsmodi eingespart wurden.

* Die Startroutine wurde ein wenig verbessert.

