Commodore Los Angeles Super Show 2021 - Nov. 6-7 Published 01.06.2021 - 17:26 by AndreasM



Die CLASS 2021 findet vom 6.-7. November im



Burbank Veterans of Foreign Wars Halle

VFW USS Gudgeon Schiff 8310

1006 W. Magnolia Blvd.

Burbank, Kalifornien 91506, USA



statt.





Die Öffnungszeiten sind tgl. von 11 bis 17 Uhr.

Der Eintritt beträgt 25 USD, egal ob an einem Tag oder an beiden Tagen.



Weitere Details unter:

http://www.portcommodore.com/class



Fotos der Halle:

http://blog.retro-link.com/2021/05/blog-post.html



Beachtet, dass sich die oben genannte CLASS-Website mit weiteren Updates ändert.





Robert Bernardo

