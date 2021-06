Amiga Future Abo/Subscription



K&A Plus #18 veröffentlicht Published 01.06.2021 - 17:24 by AndreasM



Die 18. und neueste Ausgabe ist frisch gedruckt und kann als gedruckte oder PDF-Version bestellt werden unter: Komoda & Amiga Plus ist ein Papiermagazin, das vierteljährlich in polnischer und englischer Ausgabe erscheint. Auf 82 Seiten mit Rezensionen, Nachrichten, Gesprächen, Galerien und Leitartikeln rund um Commodore, vom PET bis zum Amigas der neuen Generation.Die 18. und neueste Ausgabe ist frisch gedruckt und kann als gedruckte oder PDF-Version bestellt werden unter: https://ka-plus.pl

