Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Future monatliche News Mai 2021 Published 30.05.2021 - 11:33 by AndreasM



4.5.2021

********

Amiga Future Ausgabe 150 erschienen



Die deutsche und englische Ausgabe 150 (Mai/Juni 2021) des Print-Magazines Amiga Future ist heute erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga Fachhandel bestellt werden.



Heft Inhalt:



Interview Hubo Labrande (Tristam Island)

Review Raspberry Pi 400

Review Dodgy Rocks



und vieles, vieles mehr



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr auf der Amiga Future Homepage.



Heft-Info:

Bestellen:



Achja, und schaut ab und zu bitte auch mal auf





6.5.2021

********

Amiga Future 150 und so weiter



Am 5. Mai 2021 ist die Ausgabe 150 der Amiga Future erschienen.

Auf den ersten Blick denken jetzt viele das wir schon 25 Jahre auf den Buckel haben.

Das stimmt so aber nicht ganz. Die erste Ausgabe der Amiga Future hatte ja die Nummer 11.

Es dauert also noch etwas bis die Amiga Future 25 Jahre alt wird. Aber wir sind auf nen guten Weg dahin.

Aber 150. 1 - 5 - 0. Hundertfünftzig!!! Das ist doch nen tolle Zahl!

Wir haben uns trotzdem entschieden das wir eine ganz normale Ausgabe der Amiga Future veröffentlichen.

Das ganz große TamTam... natürlich in den Kölner Messehallen mit hunderten Promis aus aller Welt...

den vergoldeten Heftumschlag und die persönliche Übergabe der Hefte an alle Abonnenten durch den, noch zu gründenden, Amiga Future Chor... all das heben wir uns für das 25 jährige auf.

Da wollens wir so richtig krachen lassen.

So zuminderst der Plan.



Aber zuminderst im Internet wollen wir einiges machen.



Auch muß ja für das 25jährige noch einiges vorbereitet werden. Zum Beispiel die Gründigung des Amiga Future Chors. (Wer meldet sich freiwillig?). Und auch in anderen Bereichen wollen wir aufstocken

damit das 25 jährige auch ohne Probleme klappt.



Auf der Amiga Future Seite



Schaut einfach öfters auf



http://www.amigafuture.de





7.5.2021

********

Amiga Future Abo-Aktion für mehr Seiten



Eine Amiga Future Ausgabe hat aktuell 52 (+4) Seiten.

+4 bedeutet das wir wegen der Anzeigenmenge temporär vier Seiten zusätzlich in jeder Ausgabe haben.



Wir wollen aber generell den Seitenumfang der Amiga Future erhöhen, um mehr Platz für redaktionelle Inhalte zu haben.

Zu testen gibt es ja mehr als genügend. Wir brauchen nur den Platz dafür und natürlich auch noch ein paar Redakteure und Übersetzer.



Um das dauerhaft finanzieren zu können, benötigen wir schlicht und einfach mehr Abonennten. Gut... ein paar langfristige Anzeigenkunden für Heft und Homepage wären auch nicht schlecht, aber hier geht es erst einmal

nur um die Abonennten und die Seitenzahl.



Wir haben uns das ganze einmal genauer ausgerechnent. Um vier Seiten zusätzlich finanzieren zu können, benötigen wir 24 NEUE Abonennten. Für acht Seiten benötigen wir 46 NEUE Abonennten.

Im Idealfall Abos mit CoverCD.



Deswegen haben wir ab sofort einen Counter gestartet. Schaffen wir bis 10. Juni 24 neue Abos, werden wir zukünftig vier Seiten mehr in jeder Ausgabe der Amiga Future haben. Bei 46 neuen Abos sogar acht Seiten mehr.

Und falls es mehr als 48 neue Abos werden... Naja, darüber denken wir mal nach wenn das Wunder wirklich geschehen sollte.



Den aktuellen Stand der Aktion findet ihr auf der Amiga Future Webpage am oberen Rand.



http://150.amigafuture.de





8.5.2021

********

LOAD Ausgabe 4 bis 7 bei APC&TCP erhältlich



Ab sofort sind die Ausgabe 4 bis 7 des deutschen Magazines Load vom "Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V" in unserem Onlineshop erhältlich.



https://www.amigashop.org

http://www.apc-tcp.de





8.5.2021

********

BOH ADVANCE für Amiga Future Abonennten kostenlos



Amiga Future und RETREAM bringen dir ein besonderes Geschenk: den Dungeon Crawler BOH!

Amiga Future Abonnenten können die physische Originalausgabe von BOH und den Download von BOH ADVANCE (AmigaOS 4) zum Preis von nur 1 Cent + Versand erhalten! Angebot gültig bis der Vorrat reicht.

BOH ADVANCE ist das kumulative Ergebnis von 20 Updates, die BOH verbessern und eine erstaunliche Menge an Inhalten hinzufügen, wodurch sich die Spielzeit auf Hunderte von Stunden erhöht.

BOH ADVANCE kann sowohl direkt (d. H. Ohne physische Kopie) installiert als auch zum Aktualisieren einer vorinstallierten Version von BOH verwendet werden.



https://www.amigashop.org/index.php?cPath=43

https://www.amigafuture.de





10.5.2021

*********

Amiga Future Heft Index Update



Das Amiga Future Heftindex ist auf den aktuellen Stand gebracht worden und beinhaltet jetzt auch das Index der neuesten Ausgabe der Amiga Future.



Das Heft-Index beinhaltet alle Artikel-Titel der Amiga Future Ausgaben. Somit ist es leichter möglich einen bestimmten Artikel in über 20 Jahren Amiga Future zu finden.



Zusätzlich kann das Heftindex auch mit dem AFA-Viewer für AmigaOS 4 genutzt werden.



Zum einem um einfach herauszufinden in welcher Ausgabe ein Artikel veröffgentlicht wurde.



Man kann aber mit dem AFA-Viewer auch gleich direkt die auf AFA-DVD veröffentlichten Artikel lesen. Dazu muß die AFA-DVDsich im Laufwerk befinden oder auf Festplatte installiert sein.



Außerdem ist es möglich teilweise auf die Dateien direkt von der Amiga Future Homepage zuzugreifen.



Kostenloses Download AFA-Viewer:



https://www.amigafuture.de







11.5.2021+26.5.2021

*******************

Alte Amiga Future Ausgabe 130 + 131 deutsch & englisch online



Seit heute könnt ihr auf der Amiga Future Webpage die Ausgabe 130 + 131 der Amiga Future online lesen.



Wir stellen in unregelmäßigen Abständen ältere Ausgaben der Amiga Future kostenlos online.



Die Hefte an sich bzw. die PDF-Version (High Quality) sind weiterhin in unserem



Deutsche Hefte online lesen:

Englische Hefte online lesen:



https://www.amigafuture.de





14.5.2021

*********

Amiga Future Angebot für Einsteiger und Sammler



Nicht jeder hat schon einmal die Amiga Future in den Händen gehalten.

Oder es ist vielleicht auch schon ewig her.



Deswegen haben wir uns entschlossen ein kleines Testpaket zusammen zu stellen.



In unserem Shop könnt ihr ab sofort im "150"er Bereich ein Sammelpaket zum Sonderpreis bestellen.



Es beinhaltet die deutschen oder wahlweise englischen Amiga Future Ausgaben 143, 144, 145 und 146 inklusive der CoverCDs.

Dazu gibt es noch drei Sammelordner-Aufkleber.



Da wir nicht unbegrenze Hefte zu Verfügung haben, gilt das Angebot nur solange Vorrat reicht.



Für alle die einfach nur einmal ein Probeheft bestellen wollen: Das könnt ihr momentan auch für 1 Cent zzgl. Versandkosten in unserem Onlineshop erhalten.



https://www.amigashop.org/index.php?cPath=43

https://www.amigashop.org

https://www.amigafuture.de





16.5.2021

*********

News-Redakteure für Webpage gesucht



Für den News-Bereich der Amiga Future Webpage suchen wir Verstärkung.



Wir wollen den Bereich stark ausbauen. D.h. wir wollen wesentlich mehr News auf der Homepage haben als bisher. Auf Dauer ist es das Ziel das wirklich jede Neuigkeit zum Thema Amiga bei uns veröffentlicht wird.



- Wir suchen User die von Haus aus sich sehr für Amiga News interessieren und direkt bei uns fest auf der Homepage News auf deutsch und englisch posten können.



- Wir suchen User die bei diversen Projekten mitarbeiten oder bestimmte Sprachen sprechen (französisch und polnisch mal als Beispiel) und speziell nur über diese Projekte oder bestimmte z.b. polnische Webseiten, fertige News-Meldungen an uns zur Veröffentlichung senden oder direkt selbst veröffentlichen.



- Wir suchen natürlich immer jede Art von News die irgendwas mit Amiga zu tun hat. Solltet ihr ein Projekt, Programm, Spiel usw. machen dann schreibt uns doch bitte...



- Wir suchen auch News über Veranstaltungen. Wir haben schon immer im News-Bereich Amiga-Veranstaltungen unterstützt. Aber das können wir natürlich nur wenn ihr uns eine entsprechende Newsmeldung schickt.



Und natürlich nehmen wir auch gerne Verbesserungsvorschläge für die Webpage-News an.



Die Amiga Future News werden momentan veröffentlicht auf:



- Amiga Future Webpage

- Twitter

- Facebook

- Android App

- Workbench Dockies

- RSS Feeds

- Diverse Webpages die die News eingebunden haben





17.5.2021

*********

Bitte beachtet unsere Werbepartner



Auf der Amiga Future Webpage bietet wir euch einen riesigen kostenlosen Content rund um den Amiga.



Dadurch das die Amiga Future ein non-profit-Projekt ist, muss sich die Amiga Future Homepage komplett selbst finanzieren.

Die momentan rund 30 GByte große Homepage wird ausnahmslos durch Werbung, Spenden und unsere eigenen privaten Mittel finanziert.

Gerade die Programmierung neuer Erweiterungen, Datenbanken oder Features geht so richtig ins Geld.



Am oberen Webpage-Rand befinden sich mehrere Banner unserer Werbepartner. Außerdem haben wir noch Werbung in der linken Navigations-Leiste.



Durch diese Webpartner finanzieren wir die Server- sowie Programmierkosten der Amiga Future Webpage.



Wir würden uns freuen wenn ihr diese Werbung beachtet und dafür sorgt das auch weiterhin genügend Werbung auf der Amiga Future Webpage ist um diese ausreichend zu finanzieren.



https://www.amigafuture.de





18.5.2021+28.5.2021

*******************

Amiga Future: Neue Vollversionen online



Der Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.



Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:



Cool Croc Twins

Goal!



app.php/dlext/index



Eine übersicht der letzten Uploads und Änderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link



Natürlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu benötigen wir Eure Hilfe.



Wir suchen ständig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.



Wir suchen Verstärkung beim Überarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu überprüfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Außerdem muß eine Kurzbeschreibung (2 Sätze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.

Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.



Schaut mal auf



https://www.amigafuture.de





22.5.2021

*********

Die Geschichte der Amiga Future



Vor einigen Tagen ist die Ausgabe 150 der Amiga Future erschienen.



Passend haben wir dazu jetzt einen kleinen Artikel über die Geschichte der Amiga Future veröffentlicht.



Außerdem haben wir einige kleine Aktionen zur Ausgabe 150 gestartet die ihr unter der Adresse

Es werden auch noch ein paar weitere kleine Aktionen gestartet.



Warum wir, obwohl es die Ausgabe 150 ist, nicht ne große Fete machen, erfahrt ihr unter anderem in der Geschichte der Amiga Future.



Deutscher Artikel:

Englischer Artikel:



http://150.amigafuture.de

https://www.amigafuture.de





27.5.2021

*********

AFA Viewer Update erschienen



Achim Pankalla war so nett und hat ein kleines kostenloses Programm für die Amiga Future Archive DVD geschrieben.



Mit diesem Programm ist es unter AmigaOS 4 möglich nach einzelnen Artikeln auf der DVD zu suchen und diese sich auch direkt anzeigen zu lassen.



Außerdem ist es möglich auf Dateien direkt von der Amiga Future Webpage zuzugreifen.



Achim Pankalla würde sich natürlich auch über Feedback und Ideen rund um das Programm freuen.



Änderungen:



- Ausgabe 131



app.php/dlext/index?cat=78





29.5.2021

*********

Amiga Future sucht:



Redakteure für die Print-Ausgabe der Amiga Future

*************************************************

Speziell geht es uns um die Bereiche



* Demoscene

* Anwendungen 68k

* Spiele 68k, AmigaOS4, MorphOS

* Hardware (Alle Systembereiche)



Hast Du Lust an einen Print-Magazin für den Amiga mitzuarbeiten, das es nun schon seit fast 25 Jahren gibt?



Dann melde Dich doch einfach bei uns.



Übersetzer für die Print-Ausgabe der Amiga Future

*************************************************



Die Amiga Future erscheint in deutscher und englischer Sprache.

Das hat zur Folge das die Artikel in die jeweilige Sprache übersetzt werden müssen.

An sich haben wir genügend Übersetzer für die Amiga Future.

Aber wenn es Richtung Artikelabgabe geht, stehen sehr viel Texte in relativ kurzer Zeit zum übersetzen an. Der berühmte Flaschenhals der immer wieder massiv unnötigen Streß erzeugt.

Dieses Problem wollen wir Dauerhaft lösen.



Wir suchen deshalb für die Print-Ausgabe der Amiga Future weitere Übersetzer.





30.5.2021

*********

Amiga Future: Cheats Datenbank Update



Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.



app.php/GTT

https://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:



28 Mai 2021 - Die Stadt der Löwen - Lösung aktualisiert

28 Mai 2021 - Die Siedler - Lösung erfolgreich geprüft

28 Mai 2021 - Die Siedler - Lösung aktualisiert

21 Mai 2021 - Die Kathedrale - Software erfolgreich geprüft

21 Mai 2021 - Die Kathedrale - Lösung aktualisiert

21 Mai 2021 - Die Kathedrale - Lösung erfolgreich geprüft

21 Mai 2021 - Die Kathedrale - Lösung aktualisiert

21 Mai 2021 - Die Kathedrale - Lösung aktualisiert

21 Mai 2021 - Die Kathedrale - Lösung aktualisiert

21 Mai 2021 - Die Kathedrale - Lösung erfolgreich geprüft

21 Mai 2021 - Die Kathedrale - Lösung aktualisiert

14 Mai 2021 - Die Drachen von Laas - Software erfolgreich geprüft

14 Mai 2021 - Die Drachen von Laas - Lösung erfolgreich geprüft

14 Mai 2021 - Die Drachen von Laas - Lösung aktualisiert

07 Mai 2021 - Deuteros - The Next Millennium - Lösung aktualisiert

07 Mai 2021 - Deuteros - The Next Millennium - Lösung erfolgreich geprüft

07 Mai 2021 - Deuteros - The Next Millennium - Lösung aktualisiert

30 Apr 2021 - Desert Strike - Return To The Gulf - Lösung erfolgreich geprüft

30 Apr 2021 - Desert Strike - Return To The Gulf - Lösung aktualisiert

30 Apr 2021 - Desert Strike - Return To The Gulf - Lösung erfolgreich geprüft

