Amiga Future Abo/Subscription



Abo-Aktion für mehr Seiten - subscription campaign for more pages

Benötigte Abos für 4 zusätzliche Seiten:

Subscriptions are still required for 4 additional pages:

11

http://150.amigafuture.de

Abo-Aktion für mehr Seiten - subscription campaign for more pagesBenötigte Abos für 4 zusätzliche Seiten:Subscriptions are still required for 4 additional pages: Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 30.05.2021 - 10:48 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Blade Runner #03: Foto-Analyse (RetroPlay/PC)



Das Sammeln von indizien ist in "Blade Runner" toll gelöst - wir haben mehrere Verdächtige und ordnen zum Fall diverse Fundstücke ein. Das Adventure bietet viel Flair und die Recherche gestalltet sich abwechslungsreich und vielschichtig. Die Videoüberwachung liefert tatsächlich weiterführende Hinweise und das ganze fühlt sich sehr filmnah umgesetzt an. Ranzoomen ist angesagt, aber an der richtigen Stelle, bitte!



https://www.youtube.com/watch?v=e9YALWGgV7U





Blade Runner #04: Der Voight-Kampff-Test (RetroPlay/PC)



Verhör mit Lügendetektor... schon irgendwie gruselig. Was wäre wenn? Mensch oder Replikant? Es wird eine Weile dauern, bis wir unseren Weg gefunden haben. Erstmal zurück ins Appartement, den Hund begrüßen, den AB abhören (wollte eh keiner mit uns sprechen) und die Nachrichten schauen. Einige Szenen dienen offenbar nur der Atmosphäre, und das machen sie richtig gut... Das Sound-Design ist auf jeden Fall erstklassig.



https://www.youtube.com/watch?v=6Y3ku08pm2U





Historyline #223: Kopf-an-Kopf-Rennen (RetroPlay/Amiga)



Unser Generalfeldhagen und sein Vizegeneral beginnen mit einer Feldbereinigung und ziehen locker durch. Die Gegenwehr ist quasi inexistent, und auch Dennis vermeldet einen 75%-Fortschritt bei der Panzerkonstruktion. Das Wettrennen der beiden scheint dennoch bereits entschieden, die Franzosen sind chancenlos und der Sieg ist nah. Nur noch ne halbe Stunde?



https://www.youtube.com/watch?v=xnENYbMtHuc





Elektronik der 1970er und 1980er (Retro ausgepackt)



Wir reisen weiter in die Vergangenheit und packen Elektronik-Zeitschriften aus, die u.a. zu Hagens und Dennis' Geburt erschienen sind. Wir arbeiten uns durch Stapel um Stapel, schwelgen in Nostalgie, doch dann - ein Cliff Hanger!



https://www.youtube.com/watch?v=-I6WUtv6JKk 35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Blade Runner #03: Foto-Analyse (RetroPlay/PC)Das Sammeln von indizien ist in "Blade Runner" toll gelöst - wir haben mehrere Verdächtige und ordnen zum Fall diverse Fundstücke ein. Das Adventure bietet viel Flair und die Recherche gestalltet sich abwechslungsreich und vielschichtig. Die Videoüberwachung liefert tatsächlich weiterführende Hinweise und das ganze fühlt sich sehr filmnah umgesetzt an. Ranzoomen ist angesagt, aber an der richtigen Stelle, bitte!Blade Runner #04: Der Voight-Kampff-Test (RetroPlay/PC)Verhör mit Lügendetektor... schon irgendwie gruselig. Was wäre wenn? Mensch oder Replikant? Es wird eine Weile dauern, bis wir unseren Weg gefunden haben. Erstmal zurück ins Appartement, den Hund begrüßen, den AB abhören (wollte eh keiner mit uns sprechen) und die Nachrichten schauen. Einige Szenen dienen offenbar nur der Atmosphäre, und das machen sie richtig gut... Das Sound-Design ist auf jeden Fall erstklassig.Historyline #223: Kopf-an-Kopf-Rennen (RetroPlay/Amiga)Unser Generalfeldhagen und sein Vizegeneral beginnen mit einer Feldbereinigung und ziehen locker durch. Die Gegenwehr ist quasi inexistent, und auch Dennis vermeldet einen 75%-Fortschritt bei der Panzerkonstruktion. Das Wettrennen der beiden scheint dennoch bereits entschieden, die Franzosen sind chancenlos und der Sieg ist nah. Nur noch ne halbe Stunde?Elektronik der 1970er und 1980er (Retro ausgepackt)Wir reisen weiter in die Vergangenheit und packen Elektronik-Zeitschriften aus, die u.a. zu Hagens und Dennis' Geburt erschienen sind. Wir arbeiten uns durch Stapel um Stapel, schwelgen in Nostalgie, doch dann - ein Cliff Hanger!

Back to previous page