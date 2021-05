Amiga Future Abo/Subscription



Abo-Aktion für mehr Seiten - subscription campaign for more pages

Benötigte Abos für 4 zusätzliche Seiten:

Subscriptions are still required for 4 additional pages:

13

http://150.amigafuture.de

Abo-Aktion für mehr Seiten - subscription campaign for more pagesBenötigte Abos für 4 zusätzliche Seiten:Subscriptions are still required for 4 additional pages: Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

REV'n'GE! #122 veröffentlicht Published 26.05.2021 - 15:35 by AndreasM



In dieser Ausgabe wird über die 8-Bit-Spiele zum Zweiten Weltkrieg berichtet, es gibt jedoch auch viele weitere Berichte zu "Jinj 2", die dieses großartige, sehr gut entwickelte Spiel für Spectrum und zwei schöne Spiele für Commodore 64 fortsetzten: Castle of Madness und Castle of Life und von den hervorragenden Überarbeitungen von Lotus Esprite Turbo Challenge für Atari ST und Freedom Fighter für MSX. Verpasst auch nicht die beiden Amiga OS 4-Testberichte.



Quelle:



Facebook

https://www.facebook.com/REVnGE-Retro-E ... 556381162/



MEGA:

Pass: 2E8Z63MOPXsbQnbzK-AC39ZDv-qVL879d-1zMNVki6A



Webseite

http://xoomer.virgilio.it/xoomer/revenge.html REV'n'GE! ist ein Fanzine, das Spiele von Vintage-Plattformen in Italienisch und Englisch rezensiert.In dieser Ausgabe wird über die 8-Bit-Spiele zum Zweiten Weltkrieg berichtet, es gibt jedoch auch viele weitere Berichte zu "Jinj 2", die dieses großartige, sehr gut entwickelte Spiel für Spectrum und zwei schöne Spiele für Commodore 64 fortsetzten: Castle of Madness und Castle of Life und von den hervorragenden Überarbeitungen von Lotus Esprite Turbo Challenge für Atari ST und Freedom Fighter für MSX. Verpasst auch nicht die beiden Amiga OS 4-Testberichte.Quelle:FacebookMEGA: https://mega.nz/file/6wl3CQha Pass: 2E8Z63MOPXsbQnbzK-AC39ZDv-qVL879d-1zMNVki6AWebseite

Back to previous page