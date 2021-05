Amiga Future Abo/Subscription



Neues Chrysalis Paket für MorphOS 3.15 Published 24.05.2021 - 20:41 by AndreasM



Mit diesem Paket kann einfach und schnell nach einer Neuinstallation von MorphOS eine vollständige und vorkonfigurierte Umgebung installiert werden.



Es enthält eine Auswahl an Software, Spielen und Emulatoren für MorphOS. Das ISO-Image kann kostenlos von MorphOS-Storage heruntergeladen werden.



Vielen Dank an alle Entwickler und Benutzer, die sowohl aus der Nähe als auch aus der Ferne mitwirken, um zur Verbesserung dieses Pakets beizutragen.



Dies ist die Änderungsliste:



Wayfarer 1.20 (Jacadcaps)

Iris 0.117 beta (jacadcaps)

SDL 2.0.14 Libraries (Itix, BeWorld & BSzili)

FinalBurn Neo 1.0.0.2 (BeWorld)

ScummVM 2.3.0GIT (Beworld)

OpenTTD 1.11.2 (BeWorld)

bePlayer 1.1 (BeWorld)

iConecta 4.10 (Templario)

VidentiumPicta 2.45 (Templario)

WitchCleaner 1.80 (Templario)

FontTester 1.10 (Templario)

ACE 1.23 (OffseT)

Amdrum 1.0 (OffseT)

X-Mass 1.0 (OffseT)

Hollywood Player 9 (Andreas Falkenhahn)

Layan-Blue (ACE)

Layan-White (ACE)

AmiSLL 4.9 68k (Jens Maus)

Screenshot 1.3 (Matthias Böcker)



https://www.morphos-storage.net/?id=1604178

