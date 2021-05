Amiga Future Abo/Subscription



Free Pascal 3.2.2 veröffentlicht Published 24.05.2021 - 20:40 by AndreasM

Es handelt sich um eine Bugfix-Version für 3.2.0, die auch einige Bugfixes für die Amiga-Systeme enthält.

Insbesondere werden Strukturen und Funktionen mit offiziellen SDKs verglichen (insbesondere für MorphOS mit der neuesten SDK-Version). Zu Änderungen, die die Kompatibilität beeinträchtigen, wird auf das offizielle Änderungsdokument verwiesen.



https://blog.alb42.de/2021/05/20/free-p ... 2-release/

