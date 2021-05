Amiga Future Abo/Subscription



Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 23.05.2021 - 15:55 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Wir produzieren Outtakes nicht absichtlich! (Die Outtakes #34)



Heute bei den Outtakes: Krächzende Stimmen, aufgeweckte Moderatoren und Moonwalk



https://www.youtube.com/watch?v=3BYUCSN_gK4





Blade Runner #01: Cyberpunk 2019 (RetroPlay/PC)



Der Virtual Dimension RetroPlay-Kanal feiert Premiere: unser erstes PC-Spiel, das gleich in einem Longplay vorgestellt wird. Gaststar Falk und Dennis nehmen sich gemeinsam den Cyberpunk-Klassiker "Blade Runner" vor. Willkommen in einer dystopischen Zukunft! Wir begleiten nach einem cineastischen Intro den Replikantenjäger Ray McCoy durch eine düstere Neonlicht-Welt, bei der der Zufallsgenerator und verschiedene Einstellmöglichkeiten jeden Spieldurchlauf zu einem spannenden Erlebnis machen soll. Willkommen im Dienst!



https://www.youtube.com/watch?v=w1UFoROx_1A





Blade Runner #02: Ermittlung in Chinatown (RetroPlay/PC)



Da sind wir mitten im Geschehen - Mord an Tieren ist ein abscheuliches Verbrechen. Vor allem, wenn es in einer Welt wie dieser nur noch wenige Exemplare gibt. Machen wir uns an die Detektivarbeit und sichern den Tatort. Verräterische Spuren, ein befragtes Opfer, eine Aussage... das wird ein spannender Fall. Lucy wird als Strippenzieherin vorgeschoben, die Wortwahl des Ladenbesitzers ist unheimlich sympathisch... Erstmal Beweissicherung - Pixelhunting ist angesagt.



P.s.: Wer eine Tonstörung findet, darf sie gerne behalten...



https://www.youtube.com/watch?v=1h_VecOqDjE





Historyline #222: Grüne Steine in grünen Schüsseln (RetroPlay/Amiga)



Homogen grüne Teile in einer grünen Schüssel suchen treibt Dennis an den Rand der Verzweiflung. Ähnlich verzweifelt wirkt auch Hagen, denn er steht unter Beschuss der schweren Artillerie, die fröhlich vor sich hinlevelt und alles zu Klump schließ, was anstrebt, in Reichweite eines Gegenangriffs zu kommen. Es häufen sich ausgepiepte Adjektive, und Hagen zieht alles zusammen, um der dicken Wumme den garaus zu machen.



https://www.youtube.com/watch?v=g1pj4LM9UQE





Speicher-Erweiterung für den Selbstbau-Amiga - SMD-Löten (Bastel-Ecke) #AdAstra3000



Nachdem unser Selbstbau-Amiga jetzt voll funktionsfähig ist, bauen wir diesmal die Standard-Erweiterung: Eine Speichererweiterung, die beim A500+ bis zu 2 MB Chip-RAM ermöglicht.

Und es gibt eine Premiere: Dennis lötet seine erste SMD-Platine...



Wie immer gilt: NACHBASTELN AUF EIGENE GEFAHR! Im Zweifelsfall bitte einen Fachmann zu Rate ziehen!



