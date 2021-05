Amiga Future Abo/Subscription



MorphOS: CloudDav 1.3 von Carsten Siegner Published 20.05.2021 - 16:56 by AndreasM



Carsten Siegner hat gerade ein Update seines WebDAV-Clients (Web Distributed Authoring and Versioning) veröffentlicht. Es ist eine Erweiterung des Hypertext Transfer Protocol (HTTP), mit der Clients Remote-Authoring-Vorgänge für Webinhalte ausführen können. WebDAV wird in RFC 4918 von einer Arbeitsgruppe der Internet Engineering Task Force definiert. Das WebDAV1-Protokoll bietet Benutzern ein Framework zum Erstellen, Ändern und Verschieben von Dokumenten auf einem Server. Zu den wichtigsten Funktionen des WebDAV-Protokolls gehören die Verwaltung von Eigenschaften eines Autor oder Änderungsdatum, die Verwaltung von Namespaces, Sammlungen und der Überschreibschutz. Die Pflege von Eigenschaften umfasst beispielsweise das Erstellen, Entfernen und Abfragen von Dateiinformationen. Die Namespace-Verwaltung befasst sich mit der Möglichkeit, Webseiten innerhalb des Namespace eines Servers zu kopieren und zu verschieben. Sammlungen befassen sich mit der Erstellung, Entfernung und Auflistung verschiedener Ressourcen. Schließlich behandelt der Überschreibschutz Aspekte im Zusammenhang mit dem Sperren von Dateien.



https://www.morphos-storage.net/?id=1636824



