Games That Werent: Chokegisen Published 20.05.2021 - 16:54 by AndreasM



Unser nächster Eintrag ist ein etwas obskures Kampfspiel, das auf dem Amiga 1200 und CD32 von Team 17 veröffentlicht werden sollte.



Seltsamerweise wurde das Spiel von den damaligen Magazinen nicht wirklich behandelt. Nur Amiga Dreams / Amiga Concept erwähnten den Titel kurz. Dies kann möglicherweise auch daran liegen, dass der Titel nicht stimmt. In der Hauptüberschrift steht einmal CHOKIGESSEN und im Haupttext und Zitate CHOKEGISEN. Keiner von beiden Titeln brachte online weitere Ergebnisse.



