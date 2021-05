Amiga Future Abo/Subscription



Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 16.05.2021 - 10:58 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Bard's Tale #56: Beam me up, Tonic! (RetroPlay/Amiga)



Was hebt Er denn da für einen Schrott auf?! Dennis und Hagen spielen Unratbeseitigungskommando in der Kanalisation und tanzen ChaCha. Nur die Orientierung nicht verlieren, denn sonst zieht sich die Irrfahrt unnötig in die Länge... Diskussionen über die Kreativität in der Sprache lenken geschickt von der unziemlichen Nicht-Bekleidung unseres Magiers ab. Bevor sich unsere Helden aber noch verausgaben beim Durchwandern der feuchten Katakomben, holt Dennis das Zauberbuch hervor. Da muss es doch eine Abkürzung geben?!



https://www.youtube.com/watch?v=5q6NyK73a_0





Bard's Tale #57: Abort Mission! (RetroPlay/Amiga)



Wir brauchen Platz! Alles, was unnütz scheint, schmeißen wir auf den Boden und lassen es hinter uns zurück... Erleichtert von der schweren Last macht sich die Party dann auf in Richtung Teleporter, und der Barde spielt fröhlich auf. Jucheissa, da warten 56 Zwerge hinter der unsichtbaren Tür. Zeit für eine kleine Gesangseinlage, Hagen sucht den Beat. Und dann muss gelevelt werden!



https://www.youtube.com/watch?v=niEgTeSWckg





Historyline #221: Fan-Begegnungen (RetroPlay/Amiga)



Auch Dennis geht in die nächste Runde und öffnet Tüte 2 seines Klemmbaustein-Mark I, doch Hagen hat schon einen ordentlichen Vorsprung auf den Schlachtfeld und die Musik lobt sein Vorgehen in den höchsten Tönen. Während Dennis knisternd neue Steine in die Schüsseln schüttet sitzt bei Hagen jeder Angriff, wir machen Boden gut und drängen den Feind zurück.



https://www.youtube.com/watch?v=k54cLYG5fyc





Thalion, SSI und Rainbow Arts (Retro ausgepackt)



Heute packen wir mal wieder einen Stapel Päckchen mit Amiga-Games aus - und vom SSI-Strategiespiel über den Fußball-Flipper bis zum PPC-Shooter ist alles mögliche dabei...



