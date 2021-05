Amiga Future Abo/Subscription



Abo-Aktion für mehr Seiten - subscription campaign for more pages

Benötigte Abos für 4 zusätzliche Seiten:

Subscriptions are still required for 4 additional pages:

17

http://150.amigafuture.de

Abo-Aktion für mehr Seiten - subscription campaign for more pagesBenötigte Abos für 4 zusätzliche Seiten:Subscriptions are still required for 4 additional pages: Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Games That Werent: Combat Remix Published 16.05.2021 - 12:22 by AndreasM



Dies ist vorerst ein kurzer Eintrag, da nur sehr wenig über das Spiel und die Ereignisse bekannt ist. Die einzige Spur, die bisher gefunden wurde, scheint von einer alten, im Internet archivierten Seite namens Amiga Nutta zu stammen, auf der 3 Screenshots sowie einige kurze Nachrichtenausschnitte in Amiga Informer, Amiga Fever und The Games Machine Italia gezeigt wurden.



https://www.gamesthatwerent.com/2021/05/combat-remix/ Combat Remix war ein spätes Amiga-Kampfspiel, das 1998 von einer Gruppe namens Low Level veröffentlicht werden sollte, die dank Grzegorz Antosiewicz für GTW bekannter wurde.Dies ist vorerst ein kurzer Eintrag, da nur sehr wenig über das Spiel und die Ereignisse bekannt ist. Die einzige Spur, die bisher gefunden wurde, scheint von einer alten, im Internet archivierten Seite namens Amiga Nutta zu stammen, auf der 3 Screenshots sowie einige kurze Nachrichtenausschnitte in Amiga Informer, Amiga Fever und The Games Machine Italia gezeigt wurden.

Back to previous page