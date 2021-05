Amiga Future Abo/Subscription



vasm 1.8k veröffentlicht Published 16.05.2021 - 12:20 by AndreasM



Änderungen:



Neue Ausgabemodule "o65" und "o65exe" zum Schreiben von Objektdateien und ausführbaren Dateien für die Prozessorfamilie 6502.

In der Befehlszeile mit -D definierte Symbole müssen Gleich sein, damit sie in der Quelle nicht mehr geändert werden können.

Neues Standard-Dateiformat für die Auflistung (breit). Das alte kann weiterhin mit -Lfmt = alt ausgewählt werden.

Verbesserte Ausgabe von Listendateien für Makros und Wiederholungen. Auch ihre Definitionen werden jetzt gedruckt.

Neue Optionen für Listendateien: -Lbpl = <val>, -Lall, -Llo und -Lni. Alles gültig für das neue Großformat.

Die neue Option -uspc = <val> legt den Füllwert für nicht initialisierten Speicherplatz fest (standardmäßig Null).

m68k: Unterstützt sofort 64/96 Bit FMOVEM.L mit zwei oder drei Steuerregistern als Ziel.

m68k: Fehlerhafte Erkennung von Beschriftungen mit Punkten (-ldots) als Register mit Größenerweiterung (z. B. "(pc.msg, pc)") behoben.

m68k: Apollo-Befehlskodierung behoben: pcmpgeb, pcmpgew, pcmpgtb, pcmpgtw. Der Name der Apollo-Anweisung wurde geändert: miniterm in minterm. Patch von John H.

m68k: Neue Apollo-Kernanweisungen (John): lslq, lsrq, pabsb, pabsw, storem2, storem3, transilo.

m68k: Das Codieren eines Verzweigungsabstands von -1 ist für 68020+ CPUs nicht zulässig.

Die Modifikatoren 6502:> und <können verwendet werden, um Adressierungsmodi für absolute oder direkte / Nullseiten-Adressierung zu erzwingen.

6502: Die neue Direktive Null oder Null startet einen Nullseiten-BSS-Abschnitt, wodurch Symbolzugriffe auf diesen Abschnitt standardmäßig auf Nullseitenadressierung gesetzt werden.

6502: Einige 45GS02-Anweisungen (Mega65) wurden implementiert.

6809: Absolutkonstante Offsets> 32767 werden jetzt mit negativem Vorzeichen erweitert und ermöglichen Optimierungen des Adressierungsmodus.

oldstyle-syntax: Neben .text, .data und .bss werden auch Text-, Daten- und bss-Abschnittsnamen automatisch erkannt und mit korrekten Attributen versehen.

Die Option oldstyle-syntax: -sect kann verwendet werden, um die Abschnittsanweisungen zu aktivieren: text, data und bss. Standardmäßig erstellen Text- und Datenanweisungen Zeichenfolgen- / Datenkonstanten.

oldstyle-syntax: Abschnitte mit den Namen .zero oder zero erhalten das Zero-Page-Flag für 6502.

oldstyle-syntax: Absturz mit text / fcs-Direktiven ohne String behoben.

bin-output: Unterstützung für ORIC-Maschinencodedateikopfzeilen hinzugefügt.

bin-output: Nicht initialisierter Speicherplatz wird nicht geschrieben. Momentan kann es in einigen Syntaxmodulen nur mit * = * + n Direktiven erstellt werden.

tos-output: Melden Sie undefinierte Symbole mit der Quellzeilennummer.

xfile-output: Undefinierte Symbole mit Quellzeilennummer melden.



vasm ist ein RTG Assembler um Verknüpfungen in verschiedenen Formaten oder absoluten Code zu erstellen. Mehrere CPU-, Syntax-und Ausgabe-Module können ausgewählt werden.



Viele gemeinsame Direktiven/Pseudo-Opcodes werden unterstützt (in Abhängigkeit von der Syntax-Modul) sowie ascpu-spezifische Erweiterungen.



Der Assembler unterstützt Optimierungen (zB die Wahl der kürzesten Sprungbefehls oder Adressiermodus) und Erleichterungen (zB Umwandlung eines Abzweigs zu einem absoluten Sprung wenn nötig).



Die meisten Syntax-Module unterstützen Makros, inklusive Direktiven, Wiederholungen, bedingte Assemblierung und lokale Symbole.



