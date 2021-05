Amiga Future Abo/Subscription



AmigaOS 3.2 für alle Classic-Amigas veröffentlicht und verfügbar Published 14.05.2021 - 23:18 by Helme



Hyperion Entertainment CVBA freut sich, die unmittelbare Verfügbarkeit des auf 68k basierten AmigaOS 3.2 zu verkündigen.



AmigaOS 3.2 ist mit gut über 100 neuen Funktionen und Dutzenden von Aktualisierungen, die nahezu alle Komponenten des AmigaOS betreffen, voll bepackt. Desweiteren wird eine Menge Fehlerbehbeungen das Nutzererlebnis unzweifelhaft bereichern.



AmigaOS 3.2 ist das Ergebnis von mehr als zwei Jahren der intensiven und unnachgiebigen Arbeit eines Teams mit 60 Mitgliedern, die an einem neuen historischen Meilenstein des AmigaOS mitwirkten.



Hyperion Entertainment CVBA findet keine Worte, seine Dankbarkeit gegenüber diesem talentierten und belastbaren Team für seine eindrucksvolle Arbeitshaltung auszudrücken.



Das umfangreiche AmigaOs 3.2 ist von nun an auf CD-ROM erhältlich und beinhaltet alle Disketten und Kickstart-Roms für alle Amigas, die jemals produziert wurden. Dies erlaubt dem Nutzer, AmigaOS sofort auf allen möglichen Amiga-Modellen zu installieren."



Quelle: "



Bestellen Sie noch heute AmigaOS 3.2 bei einem Amiga-Händler Ihrer Wahl! Modellspezifische Versionen zum Herunterladen folgen noch.

News Source URL: https://www.hyperion-entertainment.com/index.php/news/1-latest-news/290-amigaos-42-for-all-classic-amigas-released-and-available?fbclid=IwAR1JnufqpSp5OpotzkAAwFkk_7zbfTnbJ8mU5VcXelpFtVL1gxOZRRT7lzg

News posted by: Helme

