Games That Weren’t Buch wieder erhältlich Published 11.05.2021 - 17:33 by AndreasM



Ich war total begeistert von der Unterstützung, als das Buch "The Games That Weren't" Ende letzten Jahres herauskam, und noch mehr, als es zu Beginn des neuen Jahres komplett ausverkauft war.



Nach einer Reihe von Anfragen, ob es einen weitere Auflage geben würde, freue ich mich Euch mitteilen zu können, dass das Buch jetzt wieder über



Wenn Ihr also die erste Ausgabe verpasst habt und jetzt eine Ausgabe ergattern möchtet, ist jetzt Eure Chance.

Vielen Dank für all Eure Unterstützung!



