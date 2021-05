Amiga Future Abo/Subscription



Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 09.05.2021 - 14:02 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



InfoTime 05/2021: Cyberpunk, Hühnerfutter und eine neue Zeitschrift



Diesen Monat geht bei uns wieder der Cyberpunk ab: Wir gehen in die vergangene Zukunft des Jahres 2019 mit Blade Runner! Außerdem schauen wir uns eine neue Computerzeitschrift aus dem Mai 1981 an und löten unsere erste SMD-Platine.



https://www.youtube.com/watch?v=Jw4TNcaI9Ew





Bard's Tale #54: Test bestanden! (RetroPlay/Amiga)



Bei der großen Namensähnlichkeit: Sind Daenerys (Targaryen) und unser Dennis miteinander verwandt? Oder wenigstens seelenverwandt? Hey - wir haben einen großen Weißen Drachen in der Party! Da wird man ja wohl mal fragen dürfen... Und dann kommt der filmische Rundumschlag - von Game of Thrones über das Dschungelbuch bis hin zum Herrn der Ringe - Dennis kann sie alle! Muhaha... Wie dem auch sei - Papier ist geduldig und Dennis wuselt sich nach Plan durch das Labyrinth.



https://www.youtube.com/watch?v=tO98jCmTdRc





Bard's Tale #55: Umweg durch die Kanalisation (RetroPlay/Amiga)



Mit erbeutetem Onyx-Schlüssel geht's nun auf zum Manga-Tower! Mangas Castle? Turm? Irgendwie sowas... Dennis zeigt's auf der Karte und wir fügen im Geiste noch ein "r" hinzu. Handbuch-Hagen gibt die Diskussion auf und das Chaos-Duo zieht mit der Party los. Leider gingen da die Lösungshilfen von 1986 aus und Dennis musste improvisieren und die Karten seinerzeit selber zeichnen. Kleiner Zahlenabgleich mit der offiziellen Wahrheit: stimmt. DIY hat einen gewissen Charme, aber Automapping ist schon ein geniales Feature bei solchen Dungeon-Spielen.



https://www.youtube.com/watch?v=3u8KCza_pw4





Historyline #220​: Lust auf VD-Party? (RetroPlay/Amiga)



Die Franzosen haben sich gut positioniert und können potenziell schwer austeilen, ohne dass wir einen ordentlichen Gegenschlag platzieren können. Die Runden werden immer schneller, der Gegner gräbt sich ein. Die Zielgerade ist in Sicht, Hagen gibt Gas, und Dennis fühlt sich die ganze Zeit nur abgelenkt und kommt nicht hinterher. Das Runde muss in das Eckige!



https://www.youtube.com/watch?v=SqhMzVAgzS8





05/1981: MC - Eine neue Zeitschrift (Back in Time)



Im Mai 1981 erhält der Zeitschriftenmarkt Zuwachs: Mit der MC erscheint neben der Chip ein zweites Magazin mit einem Schwerpunkt auf Computertechnik. Darin geht es beispielsweise um den EDV-Unterricht, Strichcodes statt Abtippen und erstmals um einen alten Bekannten: den VC-20 von Commodore.



Außerdem reden wir über Büros der frühen 80er, Gefahren der elektronischen Kommunikation und den TRS-80 Modell II.



