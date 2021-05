Amiga Future Abo/Subscription



BOH ADVANCE für Amiga Future Abonennten kostenlos Published 08.05.2021 - 15:27 by AndreasM

Amiga Future Abonnenten können die physische Originalausgabe von BOH und den Download von BOH ADVANCE (AmigaOS 4) zum Preis von nur 1 Cent + Versand erhalten! Angebot gültig bis der Vorrat reicht.

BOH ADVANCE ist das kumulative Ergebnis von 20 Updates, die BOH verbessern und eine erstaunliche Menge an Inhalten hinzufügen, wodurch sich die Spielzeit auf Hunderte von Stunden erhöht.

BOH ADVANCE kann sowohl direkt (d. H. Ohne physische Kopie) installiert als auch zum Aktualisieren einer vorinstallierten Version von BOH verwendet werden.



https://www.amigashop.org/index.php?cPath=43

