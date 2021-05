Amiga Future Abo/Subscription



Amiga Future Abo-Aktion für mehr Seiten Published 07.05.2021 - 10:03 by AndreasM

+4 bedeutet das wir wegen der Anzeigenmenge temporär vier Seiten zusätzlich in jeder Ausgabe haben.



Wir wollen aber generell den Seitenumfang der Amiga Future erhöhen, um mehr Platz für redaktionelle Inhalte zu haben.

Zu testen gibt es ja mehr als genügend. Wir brauchen nur den Platz dafür und natürlich auch noch ein paar Redakteure und Übersetzer.



Um das dauerhaft finanzieren zu können, benötigen wir schlicht und einfach mehr Abonennten. Gut... ein paar langfristige Anzeigenkunden für Heft und Homepage wären auch nicht schlecht, aber hier geht es erst einmal

nur um die Abonennten und die Seitenzahl.



Wir haben uns das ganze einmal genauer ausgerechnent. Um vier Seiten zusätzlich finanzieren zu können, benötigen wir 24 NEUE Abonennten. Für acht Seiten benötigen wir 46 NEUE Abonennten.

Im Idealfall Abos mit CoverCD.



Deswegen haben wir ab sofort einen Counter gestartet. Schaffen wir bis 10. Juni 24 neue Abos, werden wir zukünftig vier Seiten mehr in jeder Ausgabe der Amiga Future haben. Bei 46 neuen Abos sogar acht Seiten mehr.

Und falls es mehr als 48 neue Abos werden... Naja, darüber denken wir mal nach wenn das Wunder wirklich geschehen sollte.



Den aktuellen Stand der Aktion findet ihr auf der Amiga Future Webpage am oberen Rand.



