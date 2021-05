Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Future 150 und so weiter Published 06.05.2021 - 14:15

Auf den ersten Blick denken jetzt viele das wir schon 25 Jahre auf den Buckel haben.

Das stimmt so aber nicht ganz. Die erste Ausgabe der Amiga Future hatte ja die Nummer 11.

Es dauert also noch etwas bis die Amiga Future 25 Jahre alt wird. Aber wir sind auf nen guten Weg dahin.

Aber 150. 1 - 5 - 0. Hundertfünftzig!!! Das ist doch nen tolle Zahl!

Wir haben uns trotzdem entschieden das wir eine ganz normale Ausgabe der Amiga Future veröffentlichen.

Das ganz große TamTam... natürlich in den Kölner Messehallen mit hunderten Promis aus aller Welt...

den vergoldeten Heftumschlag und die persönliche Übergabe der Hefte an alle Abonnenten durch den, noch zu gründenden, Amiga Future Chor... all das heben wir uns für das 25 jährige auf.

Da wollens wir so richtig krachen lassen.

So zuminderst der Plan.



Aber zuminderst im Internet wollen wir einiges machen.



Auch muß ja für das 25jährige noch einiges vorbereitet werden. Zum Beispiel die Gründigung des Amiga Future Chors. (Wer meldet sich freiwillig?). Und auch in anderen Bereichen wollen wir aufstocken

damit das 25 jährige auch ohne Probleme klappt.



Auf der Amiga Future Seite



Schaut einfach öfters auf



