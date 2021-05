Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

vlink 0.16h veröffentlicht Published 06.05.2021



Änderungen:



* Der Code wurde für die Arbeit mit Architekturen vorbereitet, die keine 8-Bit-Bytes verwenden. Derzeit sollte es mit Vielfachen von 8 Bit funktionieren.

* Die neuen Zieldateiformate "o65-02" und "o65-816" können Objektdateien und ausführbare Dateien im Format o65 von Andre Fachat lesen und schreiben.

* Das neue Zieldateiformat "oricmc" schreibt einen Maschinencodedateikopf für Oric-Computer. Unterstützt optionales Auto-Exec (-autox).

* Das neue Zieldateiformat "sinclairql" schreibt Binärdateien für Sinclair QL-Emulatoren entweder mit einem QDOS-Header oder einem XTcc-Trailer und einer optionalen Reloc-Tabelle.

* Neue Option -nowarn=n, um keine bestimmte Warnmeldung anzuzeigen.

* Jetzt sucht der Linker zuerst in allen durch -L definierten Pfaden, bevor er schließlich direkt in lokalen Pfad sucht.

* -Ttext <addr> kann die Startadresse des absoluten Codes auch ohne Linkerskript definieren.

* Einige Optionen sind jetzt wirklich zielspezifisch und nicht verfügbar, wenn ein anderes Ziel ausgewählt wird.

* Ein Fehler beim Zusammenführen von Abschnitten desselben Typs und beim Verknüpfen ohne Linker-Skript wurde behoben.

* Behoben: Undefinierte Symbole, die in der Befehlszeile (-u) oder im Linker-Skript (EXTERN) deklariert wurden, weisen am Ende des ersten Abschnitts 4 Bytes zu.

* (vobj) Die Abschnittsattribute 'c' und 'x' wählen beide type=code aus und setzen das Flag für ausführbare Dateien. Andernfalls würde "rx" als Daten klassifiziert.

* (rawseg) Verschiebungen zu Linker-Script-Symbolen in nicht zugewiesenen Abschnitten wurden behoben.





vlink ist ein portabler in ANSI-C geschriebener Verlinker, der lesen und schreiben kann, eine breite Palette von Objekt-und ausführbare Dateiformate beherrscht. Er kann aus verschiedenen Eingabedateiformate zum Konvertieren in bestimmte Zielformat verwendet werden, Abtrennen und Manipulieren von Dateien.



Der Linker kann über GNU-Stil Skripte gesteuert werden um absoluten Code zu generieren, aber es läuft auch sehr gut mit den Standardregeln um verschiebbare ausführbare Dateien zu erstellen, wie für AmigaOS oder MorphOS erforderlich.



Natürlich kann es technische Einschränkungen bei unterschiedlichen Dateiearchitekturen geben die aufgrund inkompatibler Typen nicht zusammengeführt werden können, Endungen oder Symbol-Namen mit und ohne führenden Unterstriche. Aber in der Theorie ist alles möglich!



