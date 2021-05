Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

MediaVault 1.0.0 veröffentlicht Published 02.05.2021 - 13:59 by AndreasM



Eines meiner neuesten Projekte hat die erste Version erhalten, die herunterladen und ausprobiert werden kann.

MediaVault ist eine Open Source-Desktopanwendung für AmigaOS 4, mit der Online-Radiosender erkannt werden können. Der ausgewählte Radiosender kann unter Verwendung eines Players, d. H. AmigaAmp 3, gestreamt werden.



Wenn Mediavault oben im Fenster gestartet wird, gibt es einige Felder, in denen Radiosender anhand ihres Namens, Genres, Landes und ihrer gesprochenen Sprache ermittelt werden können. Durch Klicken auf die Schaltfläche "Entdecken" wird eine Liste der relevanten Radiosender angezeigt.



Um einen Radiosender zu hören, doppelklickt auf den Stream. AmigaAmp3 startet und spielt den Radiosender ab. Danach können Sie MediaVault schließen.



Schaut Euch auch Skatemans Video an, wie MediaVault verwendet wird:



Diese Version hat die folgenden Einschränkungen:

- AmigaAmp3 ist der einzige unterstützte Player, der von APPDIR aufgerufen wird:. Stellen Sie also sicher, dass es funktioniert.

- Eine kleine Anzahl von Genres, Ländern und Sprachen aufgelistet

- Im Fehlerfall wird möglicherweise ein Shell-Fenster angezeigt

- Stellen Sie sicher, dass Sie das neueste AmiSSL installiert haben. Wenn nicht, sollte eine Nachricht angezeigt werden.



Dies ist die erste Version von meinem Computer. Es kann zu Abstürzen kommen. Wenn Sie dies tun, kontaktieren Sie mich bitte.



Vision

--------------------------

Mein Plan für MediaVault ist es, eine Anwendung zu erstellen, mit der Benutzer:

- Online-Radiosender entdecken,

- Erstellen Sie eine Liste der bevorzugten Radiosender

- Online-Podcasts entdecken,

- Folgen Sie Podcasts und erhalten Sie Informationen zu neuen Folgen

- Zugriff auf Inhalte (Musik, Video usw.) von lokalen DLNA-Medienservern wie Plex, Jellyfin usw.

- ein modernes Erscheinungsbild mit Bildern und Fotos haben, wo dies möglich ist

- Erstellen Sie einen sauberen, einfach zu lesenden Code mit guter Qualität und den Best Practices, damit sich andere inspirieren lassen



Bedarf

--------------------------

* oo.library v1.11 von Tuomas Hokka

* jansson.library v2.12.1 von Simon Tyrrell

* AmigaAmp3 v3.29 von Thomas Wenzel



Ich würde gerne ... danken

--------------------------

- Tuomas Hokka für die Entwicklung von oo.library und höre auf meine Anforderungen, Ideen.

- Simon Tyrrell für die Entwicklung von jansson.library und seine Hilfe beim Debuggen von Problemen, die ich während der Entwicklung hatte, hören Sie sich meine Ideen an.

- Thomas Wenzel für die Entwicklung des besten Audio-Players für AmigaOS

- Alle bei os4coding.net, die mit Vorschlägen und Lösungen für meine Fragen geholfen haben.

- Simon Archer, der CodeBench entwickelt, was mir bei der Entwicklung dieser Anwendung sehr geholfen hat

- AmigaOS 4-Entwickler, die das beste Betriebssystem entwickeln.



Ohne all das wäre MediaVault nicht möglich.



Code- und Fehlerberichterstattung

--------------------------

Das Projekt ist Open Source und Sie finden den Code unter:

https://github.com/walkero-gr/mediavault



Wenn Sie Anfragen haben oder Probleme melden möchten, die Sie gefunden haben,

Sie können das tun bei:

https://github.com/walkero-gr/mediavault/issues walkero schreit auf https://www.amigans.net Eines meiner neuesten Projekte hat die erste Version erhalten, die herunterladen und ausprobiert werden kann.MediaVault ist eine Open Source-Desktopanwendung für AmigaOS 4, mit der Online-Radiosender erkannt werden können. Der ausgewählte Radiosender kann unter Verwendung eines Players, d. H. AmigaAmp 3, gestreamt werden.Wenn Mediavault oben im Fenster gestartet wird, gibt es einige Felder, in denen Radiosender anhand ihres Namens, Genres, Landes und ihrer gesprochenen Sprache ermittelt werden können. Durch Klicken auf die Schaltfläche "Entdecken" wird eine Liste der relevanten Radiosender angezeigt.Um einen Radiosender zu hören, doppelklickt auf den Stream. AmigaAmp3 startet und spielt den Radiosender ab. Danach können Sie MediaVault schließen.Schaut Euch auch Skatemans Video an, wie MediaVault verwendet wird: https://www.youtube.com/watch?v=Utoc6lxHUg4 Diese Version hat die folgenden Einschränkungen:- AmigaAmp3 ist der einzige unterstützte Player, der von APPDIR aufgerufen wird:. Stellen Sie also sicher, dass es funktioniert.- Eine kleine Anzahl von Genres, Ländern und Sprachen aufgelistet- Im Fehlerfall wird möglicherweise ein Shell-Fenster angezeigt- Stellen Sie sicher, dass Sie das neueste AmiSSL installiert haben. Wenn nicht, sollte eine Nachricht angezeigt werden.Dies ist die erste Version von meinem Computer. Es kann zu Abstürzen kommen. Wenn Sie dies tun, kontaktieren Sie mich bitte.Vision--------------------------Mein Plan für MediaVault ist es, eine Anwendung zu erstellen, mit der Benutzer:- Online-Radiosender entdecken,- Erstellen Sie eine Liste der bevorzugten Radiosender- Online-Podcasts entdecken,- Folgen Sie Podcasts und erhalten Sie Informationen zu neuen Folgen- Zugriff auf Inhalte (Musik, Video usw.) von lokalen DLNA-Medienservern wie Plex, Jellyfin usw.- ein modernes Erscheinungsbild mit Bildern und Fotos haben, wo dies möglich ist- Erstellen Sie einen sauberen, einfach zu lesenden Code mit guter Qualität und den Best Practices, damit sich andere inspirieren lassenBedarf--------------------------* oo.library v1.11 von Tuomas Hokka* jansson.library v2.12.1 von Simon Tyrrell* AmigaAmp3 v3.29 von Thomas WenzelIch würde gerne ... danken--------------------------- Tuomas Hokka für die Entwicklung von oo.library und höre auf meine Anforderungen, Ideen.- Simon Tyrrell für die Entwicklung von jansson.library und seine Hilfe beim Debuggen von Problemen, die ich während der Entwicklung hatte, hören Sie sich meine Ideen an.- Thomas Wenzel für die Entwicklung des besten Audio-Players für AmigaOS- Alle bei os4coding.net, die mit Vorschlägen und Lösungen für meine Fragen geholfen haben.- Simon Archer, der CodeBench entwickelt, was mir bei der Entwicklung dieser Anwendung sehr geholfen hat- AmigaOS 4-Entwickler, die das beste Betriebssystem entwickeln.Ohne all das wäre MediaVault nicht möglich.Code- und Fehlerberichterstattung--------------------------Das Projekt ist Open Source und Sie finden den Code unter:Wenn Sie Anfragen haben oder Probleme melden möchten, die Sie gefunden haben,Sie können das tun bei:

Back to previous page