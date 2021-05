Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Greg Donner: Webpage Update Published 02.05.2021 - 13:55 by AndreasM



GVP-M 4060/2060: [Bitte beachtet, dass die neuen Informationen von vannysue_6 noch nicht aktualisiert / in den PDF-Dokumenten hinzugefügt wurden. Ich werde diese in naher Zukunft veröffentlichen.]

Dank der Fotos, die mir der eBay-Verkäufer vannysue_6 gesendet hat, sind jetzt die T-Rex II-Jumper und -Definitionen (vier Seiten, einschließlich einer Nahaufnahme) und das A4000 G-Force 040-Benutzerhandbuch-Addendum (auch vier Seiten) jetzt auf der Dokumentationsseite verfügbar.



Vielen, vielen Dank an vannysue_6 für diese sehr schwer zu findenden Informationen! Neu hinzugefügt wurde auch die schlecht verfügbare QuikPak A4KT.Install-Festplatte (im ADF-Format) auf der Downloadseite, dank der hervorragenden Quikpak 68060-Informationsseite von darrenhd.



Auch wurden der Seite "Links" einige neue Links zur GVP hinzugefügt, darunter eine hervorragend durchgeführte, detaillierte Überprüfung des TekMagic 4060T alias Ultrasound Acceleratordurch jack-3D von jack.untergrund.net. Viele seltene Infos hier - danke Jack!



