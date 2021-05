Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Update Nr. 3 zum Remotedesktop-Fortschritt Published 02.05.2021 - 13:52 by AndreasM



Hallo allerseits, seit meinem letzten Update ist eine Weile vergangen. Hier ist ein weiteres.



Wir arbeiten noch an einigen hartnäckigen Fehlern, die behoben werden müssen. Einschließlich eines Fehlers "Nicht genügend Speicherplatz" bei Verwendung von netdisk unter Windows 10 und einiger Probleme beim Speichern von Profilen in der GUI. Ich hoffe, dass wir diese Probleme bald lösen und es veröffentlichen können.



Wer für das Projekt gespendet hat - vielen Dank! Es kostet mehr Zeit und Mühe als wir dachten, um zu einer stabilen Veröffentlichung zu gelangen. Um zu spenden könnt Ihr auf der Seite auf die Schaltfläche „Spenden“ klicken. Jede Spenden hilft, sogar ein paar Euro helfen - sie summieren sich, wenn viele spenden!



Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung und Geduld.



Ein Hinweis für alle, die gespendet haben: Wer keine Kopie der neuesten Beta-Version erhalten hat, senden mir bitte eine E-Mail! Ich werde es dir schicken. darrenhd @ gmail.com (keine Leerzeichen). darrenhd schreibt auf http://www.hd-zone.com/ Hallo allerseits, seit meinem letzten Update ist eine Weile vergangen. Hier ist ein weiteres.Wir arbeiten noch an einigen hartnäckigen Fehlern, die behoben werden müssen. Einschließlich eines Fehlers "Nicht genügend Speicherplatz" bei Verwendung von netdisk unter Windows 10 und einiger Probleme beim Speichern von Profilen in der GUI. Ich hoffe, dass wir diese Probleme bald lösen und es veröffentlichen können.Wer für das Projekt gespendet hat - vielen Dank! Es kostet mehr Zeit und Mühe als wir dachten, um zu einer stabilen Veröffentlichung zu gelangen. Um zu spenden könnt Ihr auf der Seite auf die Schaltfläche „Spenden“ klicken. Jede Spenden hilft, sogar ein paar Euro helfen - sie summieren sich, wenn viele spenden!Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung und Geduld.Ein Hinweis für alle, die gespendet haben: Wer keine Kopie der neuesten Beta-Version erhalten hat, senden mir bitte eine E-Mail! Ich werde es dir schicken. darrenhd @ gmail.com (keine Leerzeichen).

Back to previous page