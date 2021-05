Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 02.05.2021 - 12:15 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Bard's Tale #52: Strategische Reiseplanung (RetroPlay/Amiga)



Joa... nachdem wir beim letzten Mal einen verrückten untoten Gott verkloppt haben, um es danach mit einem bösen Magier aufzunehmen, und dabei strategisch irgendwann an unsere Grenzen zu stoßen, haben wir dann doch mal auf die Speicher-und-Ladefunktion des UAE zurückgegriffen. Kleiner Rückblick für den Überblick, und dann heißt es: auf ein Neues! Schlüssel holen, umflacken und dann ist gut. Nur noch 'ne halbe Stunde.



https://www.youtube.com/watch?v=M-skGkqhZnA





Bard's Tale #53: Abstecher zum Silberdreieck (RetroPlay/Amiga)



Da ist die Tür! Und dann einfach nach Plan... Wenn das Phantom 107 Schaden gegen den riesigen Eisgolem macht, dann sollten wir uns das mal warm halten. Beim magischen Mund hilft uns das zwar nur bedingt, aber Dennis wirft mal eben einen kurzen Blick auf die Karte und findet des Rätsels Lösung auf Anhieb. Ja, okay... er hat das Spiel auch schonmal gespielt... Und schon ist eine neue Tür erschienen, wo vorher keine war, und es kann weitergehen!



https://www.youtube.com/watch?v=wiLtFNhCfvw





Historyline #219​: Von Meerschweinchen und Klemmbausteinen (RetroPlay/Amiga)



Einbahnstraße für Meerschweinchen vs. Hockeyschläger-Einsammeltaktik: Hagen plaudert aus der Haustierkiste. Und parallel dazu räumt er auf dem Feld ab - hier purzeln die feindlichen Einheiten, während Dennis bei seinem Modell mit dem Zählen durcheinanderkommt und seinen Panzer mit den falschen Bauteilen modden will. So geht Hagen mit einem Zwischensprint in Führung rund um das Rennen der beiden, wer wohl zuerst fertig sein wird...



https://www.youtube.com/watch?v=qN1fKZPqgNw





JRPG meets Necronomicon: The Isle of the Cursed Prophet (RetroToday/C64)



Um die verstorbene Geliebte wieder zurück unter die Lebenden zu holen, bedient sich der Held des Action-Adventures "The Isle of the Cursed Prophet" des schwarzmagischen Necronomicons und erfährt dort, dass es nur einen Ort gibt, an dem dies möglich ist - nämlich die namensgebende Insel. Dennis und Markus ahnen Böses und stürzen sich dennoch in das farbenfroh gestaltete Abenteuer in Zelda-Manier. Kaum auf der Insel angelangt, müssen sie sich schon ihrer Haut erwehren und gegen die Kreaturen bestehen, die dort lauern. Ob das Spiel halten kann, was die spannende Story verspricht?



