ComicON 1.2 veröffentlicht Published 29.04.2021 - 11:13 by AndreasM



Versionsverlauf:



V1.2

- Die Benutzeroberfläche wurde von RapaGUI in MUI geändert. Dies bietet eine bessere Unterstützung für Imagebuttons mit MUI3.x.

- Einige GUI-Optimierungen, um etwas mehr Platz für die Bilder selbst zu bekommen.

- Der Skalierungsmodus ist jetzt wählbar. Besonders auf kleineren Bildschirmen sind Comics jetzt besser lesbar.

- Es wurden Versionen für WarpOS und 68k-FPU hinzugefügt.

- Die Anforderung von Plananarama wurde entfernt.

- Und wie immer ... Bugfixes ...



V1.1

- Einige Abhängigkeiten wurden entfernt

- Einige Debug-Outputs wurden entfernt



V1.0

- Erste Veröffentlichung



