Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

REV'n'GE! #121 veröffentlicht Published 27.04.2021 - 12:57 by AndreasM



Ab dieser Ausgabe ändere ich das Hintergrundbild für alle, die das Magazin ausdrucken möchten.

Ich habe auch einen neuen Verlaufshintergrund erstellt, der ansprechender sein sollte.

Wenn es um Bewertungen geht, könnt Ihr Euch auf ein großartiges Spiel für ZX Spectrum freuen von dem ich denke, dass es viele ausprobieren möchten.

Ich fahre mit den letzten Spielen mit Celtic Hearts für Amiga und MREGA für DOS fort. Der erste ist vielleicht nicht ganz so neu, aber das zweite ist von 01/2020.

Verpaßt auch nicht Golden Axe II, rezensiert von italienischen Benutzern.



Seit einigen Monaten habe ich Probleme mit MEGA. Jetzt benötigen Downloads einen Entschlüsselungsschlüssel.





Quelle:



Facebook

https://www.facebook.com/REVnGE-Retro-E ... 556381162/



MEGA:

Decryption Key: nhThuCONOozehBj99iIqZi7W-COCcKZskY8opm1bQ0k



Website

http://xoomer.virgilio.it/xoomer/revenge.html REV'n'GE! ist ein Fanzine, das Spiele auf Vintage-Plattformen in Italienisch und Englisch rezensiert.Ab dieser Ausgabe ändere ich das Hintergrundbild für alle, die das Magazin ausdrucken möchten.Ich habe auch einen neuen Verlaufshintergrund erstellt, der ansprechender sein sollte.Wenn es um Bewertungen geht, könnt Ihr Euch auf ein großartiges Spiel für ZX Spectrum freuen von dem ich denke, dass es viele ausprobieren möchten.Ich fahre mit den letzten Spielen mit Celtic Hearts für Amiga und MREGA für DOS fort. Der erste ist vielleicht nicht ganz so neu, aber das zweite ist von 01/2020.Verpaßt auch nicht Golden Axe II, rezensiert von italienischen Benutzern.Seit einigen Monaten habe ich Probleme mit MEGA. Jetzt benötigen Downloads einen Entschlüsselungsschlüssel.Quelle:FacebookMEGA: https://mega.nz/file/G1lSkJSR Decryption Key: nhThuCONOozehBj99iIqZi7W-COCcKZskY8opm1bQ0kWebsite

Back to previous page