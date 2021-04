Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Bitcoin-Mining auf dem C64 Published 27.04.2021 - 08:21 by osz



Manchmal, da fragt man sich einfach nur: Wieso überhaupt? Oder auch: Warum zum Teufel? Die Antwort in diesem Falle lautet ganz einfach: Weil man es kann! Es geht um das Bitcoin-Mining auf dem C64. Die bislang vermutlich ineffektivste aber mit Abstand coolste Möglichkeit Bitcoins zu schürfen. Nun gut, auf dem Gameboy soll es ja auch schon gehen. Da bliebe zu klären, welche der beiden CPUs Lekistungsstärker ist – ich weiß es jedenfalls nicht.



Macht alles keinen Sinn? Ja richtig. Aber Spaß ist auch wichtig!



Maciej Witkowiak hat dieses Projekt realisiert. Hier geht es zum Projekt auf Hackaday, wo ihr mehr darüber lesen könnt:



Wer der englischen Sprache nicht so mächtig ist, wird auf Golem mehr Informationen finden: News Source: https://www.golem.de/news/8-bit-mining-bitcoin-schuerfen-auf-dem-c64-2104-156010.html

Bitcoin-Mining auf dem C64Manchmal, da fragt man sich einfach nur: Wieso überhaupt? Oder auch: Warum zum Teufel? Die Antwort in diesem Falle lautet ganz einfach: Weil man es kann! Es geht um das Bitcoin-Mining auf dem C64. Die bislang vermutlich ineffektivste aber mit Abstand coolste Möglichkeit Bitcoins zu schürfen. Nun gut, auf dem Gameboy soll es ja auch schon gehen. Da bliebe zu klären, welche der beiden CPUs Lekistungsstärker ist – ich weiß es jedenfalls nicht.Macht alles keinen Sinn? Ja richtig. Aber Spaß ist auch wichtig!Maciej Witkowiak hat dieses Projekt realisiert. Hier geht es zum Projekt auf Hackaday, wo ihr mehr darüber lesen könnt: https://hackaday.io/project/178828-bitc ... g-on-a-c64 Wer der englischen Sprache nicht so mächtig ist, wird auf Golem mehr Informationen finden: https://www.golem.de/news/8-bit-mining- ... 56010.html https://www.golem.de/news/8-bit-mining-bitcoin-schuerfen-auf-dem-c64-2104-156010.html

Back to previous page